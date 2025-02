Podstars

Der neue Podcast ist Wirtschaft für die Ohren.

Die renommierte Wirtschaftssendung der ARD, «Plusminus», erweitert ihr Angebot: Seit 2024 gibt es den-Podcast, moderiert von Anna Planken und David Ahlf. Wöchentlich greifen die beiden Hosts wirtschaftlich relevante Themen auf und präsentieren sie mit fundierten Recherchen, spannenden Fakten und überraschenden Perspektiven. Mit einem klaren Ziel: Wirtschaftswissen für alle zugänglich und verständlich zu machen.Der Podcast deckt ein breites Themenspektrum ab, von Mobilität über Immobilien bis hin zu Energie und Technologie. Besonders hervorzuheben ist der hohe Anspruch an die Recherche, der durch die Zusammenarbeit mit den ARD-Wirtschaftsredaktionen gewährleistet wird. Jede Folge beleuchtet ein spezielles Thema, das die Hörerinnen und Hörer direkt betrifft – immer mit dem Blick auf aktuelle Entwicklungen und gesellschaftliche Hintergründe.Beispielsweise thematisieren Planken und Ahlf in einer Episode die „Krise der deutschen Luftfahrt“. Airlines ziehen ihre Maschinen aus Deutschland ab, auch die Lufthansa fliegt weniger von ihrem Heimatmarkt. In einer anderen Folge wird das „Homeoffice“ kritisch unter die Lupe genommen. Die Frage: Ist die Zeit des Arbeitens von zu Hause vorbei, oder hat das Modell weiterhin eine Zukunft?Ein Alleinstellungsmerkmal des Podcasts ist die Mischung aus sachlicher Analyse und unterhaltsamer Vermittlung. So widmeten sich die Hosts auch kontroversen Persönlichkeiten wie Elon Musk, der nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik zunehmend beeinflusst. Kann seine Macht gefährlich werden? Darüber hinaus werden auch Alltagsthemen beleuchtet, etwa die steigenden Kosten für Wärmepumpen in Deutschland oder die Frage, ob sich ein Immobilienkauf aktuell noch lohnt. Selbst ungewöhnliche Themen wie die digitale Transformation bei Handelsriesen wie Lidl finden ihren Platz. Die Episode zeigt auf, wie die Schwarz-Gruppe – der Mutterkonzern von Lidl – immer mehr in Richtung Tech-Gigant wächst und Amazon Konkurrenz machen könnte.Was den Plusminus-Podcast besonders macht, ist die verständliche Aufbereitung komplexer Sachverhalte. Die Hosts nehmen sich Zeit, Hintergründe zu erklären und auf den Punkt zu bringen, was oft hinter Zahlen und Fachbegriffen verborgen bleibt. Damit gelingt es, auch weniger wirtschaftsaffine Hörer zu erreichen.Der «Plusminus»-Podcast ist eine sinnvolle Ergänzung zur TV-Sendung und ein Gewinn für alle, die mehr über wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge erfahren möchten. Mit der Expertise von Anna Planken und David Ahlf und den fundierten Recherchen der ARD-Wirtschaftsredaktionen setzt der Podcast neue Maßstäbe in der Vermittlung von Wirtschaftswissen. Die Episoden erscheinen jeden Mittwoch und sind über die gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.