BR blickt auf Fasching zurück

TV-News

Am Rosenmontag guckt die Dokumentation auf die Wirtschaftswunderzeit zurück.

Am Rosenmontag, 3. März 2025, widmet sich das BR Fernsehen dem Fasching. Nach «Mein Job – Dein Job» über Tänzerinnen in den USA stehtum 21.00 Uhr von Elisabeth Mayer auf dem Programm. Wieviel Fasching ist noch erlaubt? Der BR beschreibt den Film als zeitgemäßen, auch kritischen Rundumschlag mit Augenzwinkern, der köstliche Filmaufnahmen aus den letzten 70 Jahren aus dem BR-Fernseharchiv mit heute relevanten Themen kombiniert und liebevoll bespricht.Während in den 1950er Jahren Kostüme, die auf exotische Länder und Inseln anspielten, der absolute Renner waren, sind sie heute eher ein No-Go: interkulturelle Vereinnahmung, mangelnde Sensibilität, Rassismus - so lauten die Vorwürfe. Das oberpfälzische Dietfurt mit seinem historischen Chinesenfasching stand 2023 im Zentrum der Angriffe. Daraufhin schafften die Dietfurter Yellowfacing und übermäßiges Schminken radikal ab. Und tauschten ihre gelben Faschingsschilder gegen rote Lampions. Heute ist der chinesische Karneval immaterielles Kulturerbe, Nanjing ist Dietfurts Partnerstadt, und die Dietfurter feiern weiter - und die Chinesen feiern mit! Während das brave Rotkäppchen heute nur noch als "böses Mädchen" an Halloween punkten kann, geht der Verkleidungstrend der jungen Generation eindeutig in Richtung Steam Punk.Geschlechterverwirrend, fantastisch, aber mit Kostümen aus nachhaltigen Stoffen und historischen und wertvollen Requisiten. Ursula Richter und Edith Gullmann, die auch die Prominenten für die BR-Erfolgssendungeinkleiden, haben in ihrem Fundus sowohl die geliebten, aber ausgemusterten Kostüme vergangener Jahrzehnte als auch das, was heute "en vogue" ist - und richten dafür ihren großen Kostümverleih neu und zeitgemäß aus.