ZDF schnappt sich «North Shore»

TV-News

Die neue Serie ist eine Koproduktion zwischen Network 10 und Paramount+.

Vor knapp zwei Jahren erteilten die australischen Paramount-Global-Töchter Network 10 und Paramount+ an ITV Studios den Auftrag eine neue Krimiserie herzustellen. Mike Bullen konzipierte die Serie, die nach einer Staffel schon wieder abgesetzt wurde. Das ZDF strahlt die sechs Geschichten in drei Doppelfolgen ab Sonntag, 2. März 2025, um 22.15 Uhr aus.Die Tochter der britischen Wirtschaftsministerin Abigail Crawford wird in Sydney tot aufgefunden. DS Max Drummond von der Londoner Polizei soll die Ermittlungen in Australien begleiten. Erste Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass die 19-jährige Sophie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Die junge Polizistin DS Meg Driscoll wird mit der Leitung der Ermittlungen betraut. Sie ist wenig begeistert über den Gast aus England.Aus Australien erreicht Abigail Crawford (Joanne Froggatt), die britische Ministerin für Handel und Wirtschaft, eine Schreckensnachricht: Ihre 19-jährige Tochter Sophie wurde im Hafen von Sydney tot im Wasser gefunden. Das Morddezernat der Londoner Polizei ordnet DS Max Drummond (John Bradley) ab, um mit Abigail nach Down Under zu reisen und die dortigen Ermittlungen zu begleiten.