RTL kauft Australien Open-Finale

TV-News

Alexander Zverev spielt am Sonntagmorgen das Spiel gegen Jannik Sinner.

Am Sonntag könnte Alexander Zverev Tennis-Geschichte schreiben: Nach der verletzungsbedingten Aufgabe von Novak Djokovic im Halbfinale steht der gebürtige Hamburger im Endspiel der Australian Open. Damit hat Zverev die Chance, als erster deutscher Spieler seit Boris Becker 1996 einen Grand-Slam-Titel im Herren-Einzel in Melbourne zu gewinnen. Sein Gegner ist die aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste, der Italiener Jannik Sinner.Das Finale wird sowohl von Eurosport als auch RTL live übertragen. Die Übertragung auf RTL startet um 9 Uhr mit Moderatorin Laura Papendick, die die Zuschauer durch den Vormittag führt. Kommentator Elmar Paulke begleitet das Match gemeinsam mit Philipp Kohlschreiber, dem ehemaligen deutschen Tennisprofi, als Experten. Eurosport zeigt das Spiel zeitgleich auf Eurosport 1 und discovery+. Damit können Fans die historische Titelchance co-exklusiv im Free-TV verfolgen.Zverevs Finaleinzug sorgt bereits für große Begeisterung in der deutschen Sportwelt, da er mit seinem Sieg ein 27-jähriges Warten auf einen Grand-Slam-Titel beenden könnte. „Es ist eine unglaubliche Chance, meinen Traum wahr werden zu lassen“, sagte Zverev im Vorfeld. Das Finale gegen den starken Italiener Sinner verspricht hochklassiges Tennis und ein spannendes Duell auf Augenhöhe.