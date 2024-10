Steven Ogg geht zu «Revival»

US-Fernsehen

Derzeit ist eine neue Serie beim NBC-Sender Syfy in Entwicklung.

Der Fernsehsender Syfy arbeitet derzeit an der Serie, in der Stehen Ogg eine Hauptrolle übernommen hat. Nach Informationen von „Variety“ wird Ogg Blaune Abel spielen. Dieser sei „von einem Pastor erzogen worden, der mit Feuer und Schwefel predigt. Blaine sieht den Tag der Erweckung als seine göttliche Berufung und wird die Angst und das Chaos in Wausau ausnutzen, um eine Miliz der wahren Gläubigen gegen die Erwecker aufzustellen und zu sammeln“.In der Serienbeschreibung heißt es: „Eines wundersamen Tages im ländlichen Wisconsin erheben sich plötzlich die kürzlich Verstorbenen aus ihren Gräbern. Aber dies ist keine Zombie-Geschichte, denn die ‚Auferstandenen‘ erscheinen und verhalten sich wie zuvor. Als die Polizistin und alleinerziehende Mutter Dana Cypress (Scrofano) unerwartet in einen brutalen Mordfall verwickelt wird, muss sie versuchen, sich in dem Chaos zurechtzufinden, das in einer von Angst und Verwirrung geprägten Stadt herrscht, in der jeder, ob lebendig oder untot, ein Verdächtiger ist“.Die Show basiert auf den Image-Comics von Tim Seeley und Mike Norton. Neben Ogg werden die bereits angekündigten Schauspieler Melanie Scrofano, Romy Weltman, David James Elliott und Andy McQueen zu sehen sein. «Revival» wurde von Aaron B. Koontz und Luke Boyce für das Fernsehen entwickelt. Beide fungieren als Executive Producer und Showrunner. Produziert wird die Serie von Blue Ice Pictures und Hemmings Films.