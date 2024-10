Weidel und Wagenknecht duellieren sich bei Welt

TV-News

In der kommenden Woche lädt der Nachrichtensender zum TV-Duell zwischen AfD-Politikerin Alice Weidel und BSW-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht.

Der Nachrichtensender Welt hat ein weiteres TV-Duell mit der in Teilen rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) angekündigt, nachdem man im Frühjahr 2024 die Thüringer Spitzenkandidaten Mario Voigt (CDU) und Björn Höcke (AfD) debattieren ließ. Am 9. Oktober trifft die AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel auf Sahra Wagenknecht, die ihrerseits dem BSW vorsteht. Am kommenden Mittwoch ab 18:00 Uhr führt Welt-TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard durch das TV-Duell.„Wir verstehen uns als Nachrichtensender und als Medium für brisante Debatten. Das haben wir unter anderem mit unserem TV-Duell Höcke gegen Voigt gezeigt. Mit dem Duell Wagenknecht gegen Weidel möchten wir den Zuschauern ermöglichen, sich über die beiden derzeit umstrittensten und gleichzeitig erfolgreichsten Politikerinnen Deutschlands eine eigene Meinung zu bilden“, erklärt Burgard im Vorfeld.Im Fokus des Duells stehen unter anderem verbindende sowie trennende Elemente der beiden Parteien AfD und BSW. Dabei geht es um Lösungsansätze der Migrationskrise und die Vorwürfe, ihnen mangele es an Distanz zum russischen Präsidenten Putin. Direkt im Anschluss folgt eine Analyse mit Melanie Amann, stellvertretende Chefredakteurin ‚Der Spiegel‘, Mariam Lau ‚Die Zeit‘ und Anna Schneider Welt-Chefreporterin.