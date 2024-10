3 Quotengeheimnisse

Gerade die kleineren Sender von RTL und ProSiebenSat.1 strauchelten in der vergangenen Woche.

Die Warner-Bros.-Television-Sitcom war bei NBC in den 90er-Jahren ein großer Erfolg, auch im Streamingbereich erfreuen sich Phoebe, Monica, Rachel, Ross, Joey und Chandler großer Beliebtheit. Beim Fernsehsender sixx konnte sich die Serie zuletzt gar nicht mehr durchsetzen. Am Mittwoch zwischen 03.00 und 13.15 Uhr holte der Frauensender mit zwei Ausnahmen keine werberelevanten Zuschauer. Nur zwei Folgen von «Die Super-Makler – Top oder Flop» gaben ein Lebenszeichen ab. Drei Geschichten der Kult-Freunde hatte zwischen 04.48 und 05.50 Uhr keine 14- bis 49-Jährigen, selbst um 17.00 Uhr wurde kein Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre gemessen. Ab 00.47 Uhr ging das Drama ohne Werberelevante weiter.Braucht die deutsche Fernsehlandschaft auch noch ProSieben Maxx? Abseits der Hauptsendezeiten sind die Einschaltquoten sehr niedrig. Der Roadtrip durch die Vereinigten Staaten erreichte am Mittwoch zwischen 05.40 und 07.30 Uhr überhaupt keine Zuschauer. Im Klartext: Wenn niemand Zuschaut, gibt es auch keine Werberelevanten. Am Nachmittag gab es ein kleines Aufbäumen und ab 00.35 Uhr wurden mit «B Positive» und «Highway Heroes Norway» erneut keine Zuschauer unter 50 Jahren gezählt.Selbst Nitro hat zwischen 03.40 und 05.00 Uhr keine jungen Zuschauer, der Mix aus «Verdachtsfälle», der US-Serie «Lie to Me» und «Schneller als die Polizei erlaubt» lockt wirklich niemanden unter 50 Jahren vor den Fernseher. Aber auch der Klassiker «JAG – Im Auftrag der Ehre», der ab 10.15 Uhr in dreifacher Ausführung gesendet wurde, startete ohne die 14- bis 49-Jährigen. 0,00 Millionen Werberelevante brachten 0,0 Prozent Marktanteil. Immerhin schaffte es die nachfolgende Episode mit 0,01 Millionen auf 1,4 Prozent. Das heißt auch: Am Vormittag schauten nur 0,71 Millionen 14- bis 49-Jährige lineares Fernsehen.