«Nobody Wants This» landet auf dem zweiten Platz

Die zweite Staffel der Ryan-Murphy-Serie «Monsters» bleibt auf dem ersten Rang.

n diesem Wochenende schalteten alle ein, als Kristen Bell und Adam Brody in Erin Fosters neuer romantischer Komödiezusammenkamen, die auf Platz 2 der englischen TV-Liste debütierte und 10,3 Millionen Mal angesehen wurde. Das True-Crime-Dramavon Ryan Murphy und Ian Brennan hielt sich mit 19,5 Millionen Zuschauern auf Platz 1 der englischen TV-Liste, rangierte in 89 Ländern unter den Top 10 und war der meistgesehene Titel der Woche. Der zweite Teil der Monster-Anthologie-Serie mit den aufstrebenden Schauspielern Nicholas Alexander Chavez und Cooper Koch neben Javier Bardem, Chloë Sevigny, Nathan Lane und Ari Graynor verfolgt den sensationellen Fall aus den unterschiedlichen Perspektiven der Anklage, der Verteidigung und der Öffentlichkeit.An anderer Stelle auf der englischen TV-Liste belegten Hauptdarstellerinnen drei Plätze. Susanne Biers limitierte Seriemit Nicole Kidman, Meghann Fahy, Eve Hewson und Dakota Fanning tanzte auf Platz 3 (6,0 Millionen Aufrufe), Staffel 4 vonmit dem Kultduo Lily Collins und Ashley Park verzauberte auf Platz 5 (4,2 Millionen Aufrufe) und, das letzte Comedy-Special der bahnbrechenden Komikerin, debütierte auf Platz 9 (2,4 Millionen Aufrufe).Die bahnbrechende Kochwettbewerbsreihe(Südkorea) gewann mit 4,9 Millionen Zuschauern zum zweiten Mal in Folge den Kampf um Platz 1 in der Liste der nicht-englischsprachigen TV-Sendungen. Die koreanische Serie belegte zwei weitere Plätze auf der Liste: Staffel 2 vonmit Park Seo-jun und Han So-hee stieg auf Platz 2 (3,1 Millionen Zuschauer) ein, und die limitierte Seriebelegte Platz 4 (2,7 Millionen Zuschauer).Neue Dokumentarfilme belegten diese Woche drei Plätze in den Listen.belegte den dritten Platz in der Liste der englischen Filme (7,6 Millionen Aufrufe), die Dokumentationenbelegten den vierten Platz in der Liste der englischen Fernsehfilme (4,9 Millionen Aufrufe) undbelegte den vierten Platz in der Liste der nicht-englischen Filme (4,3 Millionen Aufrufe).Die Fans gaben diese Woche bei der Action Vollgas. Jeremy Saulniers Action-Thrillermit dem Shootingstar Aaron Pierre eroberte mit 8,9 Millionen Views den ersten Platz auf der Liste der englischen Filme zurück., die Verfilmung des dystopischen Jugendbuch-Bestsellers der New York Times mit Joey King in der Hauptrolle, flog mit 8,7 Millionen Views auf den zweiten Platz. Auf der Liste der nicht-englischen Filme belegte die Action-Komödie(Südkorea) mit 5,1 Millionen Aufrufen den ersten Platz und der düstere Thriller(Thailand) belegte mit 5,0 Millionen Aufrufen den zweiten Platz.