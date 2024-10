Frances Neagley folgt auf «Reacher»

US-Fernsehen

Am Dienstag kündigte Amazon einen Spin-Off aus dem Serienuniversum an.

Prime Video kündigt die Erweiterung des «Reacher»-Universums mit einer Serienbestellung für das Spin-offmit Maria Sten («Swamp Thing») in der Hauptrolle an. Die Ankündigung wurde von Jennifer Salke, Leiterin der Amazon MGM Studios, auf der Veranstaltung „Prime Video Presents: Trailblazers“ in London gemacht. Die Serie wurde von den Co-Showrunnern und ausführenden Produzenten Nick Santora («FUBAR») und Nicholas Wootton («Law & Order») für das Fernsehen konzipiert und von Amazon MGM Studios, Skydance Television und CBS Studios produziert.Frances Neagley ist eine Privatdetektivin in Chicago. Als sie erfährt, dass eine geliebte Freundin aus ihrer Vergangenheit bei einem verdächtigen Unfall ums Leben gekommen ist, setzt sie alles daran, Gerechtigkeit zu erlangen. Mit allem, was sie von Jack Reacher und ihrer Zeit als Mitglied der 110 Special Investigators gelernt hat, begibt sich Neagley auf einen gefährlichen Weg, um ein bedrohliches Übel aufzudecken.„Da «Reacher» bei unseren Kunden weltweit weiterhin auf große Resonanz stößt, fiel uns die Entscheidung leicht, die Geschichte und die Charaktere in einem Spin-off weiterzuentwickeln“, so Vernon Sanders, Leiter der Fernsehabteilung von Amazon MGM Studios. “Mit Nick und Nicholas sowie unseren Partnern Skydance und CBS Studios sind wir zuversichtlich, dass dieses neue Kapitel mit der großartigen Maria Sten in der Hauptrolle nicht nur das Erbe von «Reacher» ehren, sondern auch neuen und langjährigen Fans gleichermaßen neue Energie und Spannung bringen wird.“„Lee Child hat mit Neagley eine unglaublich facettenreiche Figur geschaffen, und Maria Sten hat sie in Reacher auf so lebendige und authentische Weise zum Leben erweckt“, so Santora und Wootton. “Amazon, Skydance Television und CBS Studios waren von Anfang an großartige Partner, und wir freuen uns darauf, Neagleys Geschichte weiter zu erforschen und zu ergründen, was sie so einzigartig macht.“„Ich bin überglücklich, die Welt von Neagley und ihren etwas mysteriösen Hintergrund weiter zu erforschen“, sagte Sten. “Sie ist eine wunderbare Figur, und ich freue mich sehr darauf, dass alle sie ein wenig besser kennenlernen.“„Wir freuen uns sehr, die Welt von «Reacher» mit Amazon und CBS Studios zu erweitern, um die Lieblingscharakter der Fans, Neagley, mit der außergewöhnlichen Maria Sten zu erkunden“, sagte Dana Goldberg, Chief Creative Officer von Skydance. “Nick Santora hat bei der Adaption von Lee Childs Reacher-Romanen für das Fernsehen einen unglaublichen Job gemacht. Mit Nick und Nicholas Wootton an der Spitze erwartet das Publikum ein weiteres fesselndes Abenteuer im Reacher-Universum.“