Ricarda-Lang-Interview beim jungen Publikum hinter Wüst-«Konfrontation»

Quotennews

Für eine neue «Konfrontation»-Ausgabe traf Markus Feldenkirchen die frisch zurückgetretene Grünen-Co-Chefin. Am späten Abend sahen die «ARD Story» 1,51 Millionen Zuschauer.

Es hätte für Das Erste kaum ein besseres Timing geben können, als in der vergangenen Woche die beiden Co-Vorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang und Omid Nouripour, ihren Rücktritt erklärten. Längst war nämlich eine neue Ausgabe der Doku-Reihegeplant. Markus Feldenkirchen wollte diesmal Ricarda Lang konfrontieren, die Gegenwart holte den Film von Feldenkirchen und Ulrich Bentele ein, sodass sich Lang erstmals nach ihrer Rücktritts-Erklärung in einem Interview äußerte.Diesahen am Montagabend um 22:50 Uhr 1,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von 12,7 Prozent standen. Damit übertrumpfte Langs Interview jenes von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), das im Juni auf demselben Sendeplatz 1,27 Millionen Zuschauer und 11,0 Prozent verzeichnete. Beim jungen Publikum war die scheidende Grünen-Chefin für 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährige interessant, in dieser Zuschauergruppe lag der Marktanteil bei guten 8,5 Prozent. Unions-Politiker Wüst generierte rund drei Monate zuvor mit 0,22 Millionen jungen Menschen noch starke 9,3 Prozent.Derweil präsentierte Das Erste am Nachmittag ein neues Line-up, nachdem kurzzeitig «Gefragt – Gejagt» in der 16-Uhr-Stunde für das abgesetzte Talkformat «Amado, Belli, Biedermann» eingesprungen war. Nachund, die 0,89 und 0,92 Millionen Zuschauer unterhielten, verfolgten 0,53 Millionen Menschen die allererste-Folge aus dem Jahr 2008. Der Marktanteil der Serien-Strecke bewegte sich zunächst bei soliden 11,9 und 11,1 Prozent, ehe die Uralt-Wiederholung miese 5,8 Prozent bescherte. Bei den Jüngeren fielen die Serien durch: Es standen lediglich 7,0 und 5,8 Prozent zu Buche, ehe «Mord mit Aussicht» gerade einmal 0,02 Millionen und 1,4 Prozent lieferte.