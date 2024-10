Kerner verlängert ZDF-Vertrag langfristig

TV-News

Der Moderator bindet sich bis 2028 an den öffentlich-rechtlichen Sender.

Obwohl das Engagement von Johannes B. Kerner beim ZDF zuletzt etwas gedrosselt wurde – das ZDF stellte Kerners regelmäßigen Show «Terra X Show» und «Das kommst du nie drauf» ein –, hat der Moderator seinen Vertrag beim Mainzer Sender nun langfristig bis 2028 verlängert. Das bestätigte das ZDF am Dienstagnachmittag und kündigte weitere Unterhaltungs-Specials im Jahresverlauf an.„Wir sind stolz, mit Johannes B. Kerner einen der besten Moderatoren Deutschlands für drei weitere Jahre an uns binden zu können. Ob spannende Wissensvermittlung, emotionale Talks über wichtige gesellschaftliche Themen oder Partystimmung vor Zigtausenden am Brandenburger Tor – wenn Johannes B. Kerner präsentiert, dann können wir sicher sein, dass es große Unterhaltung ist“, so ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann.Zuletzt war Kerner vor allem für «Der Quiz-Champion» im Einsatz und präsentierte am vergangenen Wochenende die vorerst letzte Ausgabe des Jahres. Zuvor moderierte er eine 16-stündige Spenden-Challenge, bei der mehr als vier Millionen Euro für die Deutsche Krebshilfe gesammelt wurden. Mit über 360.000 Views war dieses Special das erfolgreichste Livestream-Event des laufenden Jahres jenseits des Sports, wie das ZDF wissen ließ. Vor allem die Nachtstrecke habe überdurchschnittlich viele junge Zuschauer erreichen können. Oliver Heidemann: „Wir haben hier gemeinsam ein ganz besonderes Experiment gewagt und wurden dafür von den Zuschauerinnen und Zuschauern trotz der starken Konkurrenz am Samstagabend belohnt.“In diesem Jahr wird Johannes B. Kerner noch mehrfach im ZDF zu sehen sein: Am 7. Dezember 2024 präsentiert er zum zwölften Mal die große Spendengalazugunsten der gleichnamigen Hilfsorganisation live aus Berlin, außerdemam 24. Dezember 2024 und die große Partygemeinsam mit Andrea Kiewel live vom Brandenburger Tor am 31. Dezember 2024.