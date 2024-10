Knossi «Big Brother» kommt auch zu Joyn

TV-News

Nachdem Jens Knossalla im vergangenen Jahr sein dreitägiges «Big Brother»-Event bei Twitch streamte, darf er ab dem 25. Oktober zusätzlich auch auf Joyn senden.

Auch in diesem Jahr mietet sich Jens „Knossi“ Knossalla wieder im-Container ein, nachdem der Streamer im vergangenen Jahr seine eigene 57-stündige Version auf die Beine gestellt hatte. Die bestätigte Knossalla Anfang September in einem YouTube-Video. Nun steht auch fest, dassdiesmal als Livestream neben Twitch auch bei Joyn übertragen wird. Im vergangenen Jahr gab es den Livestream vonlediglich auf der Amazon-Plattform, bei Joyn wurden drei Tageszusammenfassungen veröffentlicht.Los geht die «Knossi Edition» am Freitag, 25. Oktober, und damit vier Tage nach dem Finale der Sat.1-Show, die am 7. Oktober beim Bällchensender beginnt. Zusätzlich zum Livestream präsentiert Joyn auch kostenlose Highlight-Clips, die das Geschehen in Knossis «Big Brother»-Container zusammenfassen.Welche Bewohner Knossi in seinem 57-Stunden-Format begrüßt, steht noch nicht fest. Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer aus Knossis Community hat erstmals die Chance, durch die Vergabe einer Wildcard mit Knossi und seinen Gästen in den Container einzuziehen. Produziert wird «Big Brother – Knossi Edition 2024» von Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions in Zusammenarbeit mit Banijay Media Germany und DLS Consulting.