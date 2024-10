Laura Wontorra präsentiert Doku-Serie für DAZN

TV-News

In «Her Element» stehen in vier Folgen Spitzensportlerinnen verschiedener Randsportarten im Fokus.

In Zusammenarbeit mit Red Bull hat der Sportstreamingdienst DAZN die vierteilige Doku-Serieproduziert, die ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz abrufbar ist. Durch die vier Folgen führt Moderatorin Laura Wontorra gemeinsam mit unterschiedlichen prominenten Gästen. In der Reihe rücken sämtliche Spitzensportlerinnen ins Rampenlicht und präsentieren ihre Leidenschaft für die jeweiligen Disziplinen.Gefilmt von internationalen Produktionsteams nimmt dieses Format im Magazin-Stil das Publikum mit auf eine wilde und mitreißende Reise durch die Natur, wie der Streamingdienst in einer Mitteilung verspricht. Dabei geht es vor allem um Randsportarten wie Downhill Racing, Skydiving, Kayaking, Surfen, Marathonlauf oder Klettern. Die sportlichen Persönlichkeiten werden sowohl in atemberaubenden Action-Sequenzen als auch in verletzlichen Momenten am Rande des Geschehens begleitet.Laura Wontorra führt gemeinsam mit verschiedenen prominenten Gästen durch die einzelnen Folgen und verknüpft so verschiedenste Geschichten und Erlebnisse. Unter den Gesprächspartnerinnen befinden sich die ehemalige Ski-Rennläuferin und Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg, die zweifache Downhill-Weltmeisterin Valentina Höll, Klippenspringerin Iris Schmidbauer und Hyrox-Weltmeisterin Imke Salander. Porträtiert werden unter anderem die Mountainbike-Profis Tahnée Seagrave und Jess Blewitt, die Kajakfahrerin Nouria Newman sowie die Ultra-Marathonläuferin Fernanda Maciel.