Mickey Down und Konrad Kay bleiben bei HBO

US-Fernsehen

Die Beiden sind verantwortlich für die Fernsehserie «Industry».

Nach Informationen des amerikanischen Fachblattes „Variety“ verlängern Mickey Down und Konrad Kay ihren Vertrag beim Pay-TV-Sender HBO. Die Beiden haben einen neuen Dreijahresvertrag abgeschlossen, der im Januar 2025 startet. Ihr derzeitiger Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Erst vor wenigen Tagen verlängerte der Pay-TV-Sender die Serie.„Die Wahrheit ist, dass wir in den acht Stunden, von denen wir wussten, dass wir sie zur Verfügung haben würden, versucht haben, die bestmögliche Geschichte zu erzählen“, sagte Kay in einem Interview mit „Variety“. ‚Um ehrlich zu sein, haben wir nicht an Staffel 4 oder 5 der Serie gedacht. Wir haben uns gefragt, was die vollständigste Geschichte ist.‘Harper, Yasmin, Gus, Hari und Robert bewerben sich um Einstiegsjobs auf dem Börsenparkett von Pierpoint & Co. Das Konzept des „Reduction in Force (RIF)“-Tages wird eingeführt, ein Termin, der sechs Monate später liegt und an dem die Absolventen entweder eine Stelle erhalten oder entlassen werden. Es wird klargestellt, dass die Hälfte der neuen Absolventen es nicht schaffen wird und dass es der Schlüssel zum Erfolg ist, ihre Vorgesetzten zu beeindrucken. Harper ist ehrgeizig, was Eric in ihrem Vorstellungsgespräch gefällt, aber als die Personalabteilung immer wieder nach ihren Zeugnissen fragt, wird klar, dass sie ein Geheimnis hat: Sie hat das College nie abgeschlossen.