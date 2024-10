Amazon MGM Studios verkauft «Earth Abides»

US-Fernsehen

Darüber hinaus will das Unternehmen auch «The Handmaid’s Tale» weiter veräußern.

Mit dem Kauf der MGM Studios versucht Amazon auch eigene Produkte an Drittanbieter wie deutschsprachige Fernsehsender zu verkaufen. Auf der Fernsehmesse Mipcom Ende Oktober wird Amazon MGM Studios unter anderem die neue Serievermarkten.In der Neuverfilmung des gleichnamigen Science-Fiction-Romans von George R. Stewart spielen Alexander Ludwig («Wikinger») und Jessica Frances Dukes («Ozark») die Hauptrollen. Eine Seuche von beispielloser Virulenz fegt über den Globus und löscht die Menschheit beinahe aus. Während die Zivilisation langsam und unaufhaltsam zusammenbricht, kämpfen nur noch wenige Überlebende gegen die Auslöschung.Daneben präsentiert Amazon MGM Studios Distribution die sechste und letzte Staffel von «The Handmaid's Tale» mit Elisabeth Moss in der Hauptrolle. Die Staffel befindet sich derzeit in Produktion und wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 auf Hulu in den USA ausgestrahlt. Ebenfalls in den USA läuft «Are You Smarter Than a Celebrity?», das sich auch deutschsprachige Sender sichern können.