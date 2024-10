Rundschau

Beim Fernsehsender FX startete vergangene Woche eine neue Serie über Dämonen. Damit es spannend wird, hat Ryan Murphy seine Finger in dem Projekt.

Detective Lois Tryon hat das Gefühl, dass eine Reihe abscheulicher Verbrechen in ihrer kleinen Gemeinde auf unheimliche Weise persönlich sind, als würde sie jemand oder etwas verhöhnen. Zu Hause hat Lois mit einer angespannten Beziehung zu ihrer Tochter, einem Ehemann, der sich in Langzeitpflege befindet, und ihren eigenen inneren Dämonen zu kämpfen. Da sie keine Hinweise hat und nicht weiß, an wen sie sich wenden soll, nimmt sie die Hilfe von Schwester Megan an, einer Nonne und Journalistin beim Catholic Guardian. Während Lois und Schwester Megan Hinweise zusammentragen, verstricken sie sich in ein unheimliches Netz, das nur noch mehr Fragen aufwirft, als es Antworten gibt.Das Format wurde über ein Schuljahr hinweg in Los Angeles gedreht und ist ein ehrgeiziges soziales Experiment, das eine vielfältige Gruppe von Teenagern aus LA zeigt. Die Serie begleitet diese Jugendlichen, während sie ihr Leben und ihre Telefone öffnen, um einen intimen Einblick zu geben, wie soziale Medien die Kindheit verändern. Vom Kampf gegen Mobbing bis hin zur Auseinandersetzung mit Schönheitsidealen und anderen Problemen – ihre fesselnden und nachvollziehbaren Erfahrungen führen auf eine ungeschminkte, eindringliche und dringende Reise durch die Herausforderungen des Erwachsenwerdens im digitalen Zeitalter.Der Rabbiner Noah ist gewohnt, auf Nummer sicher zu gehen. Eines Tages lernt er die unkonventionelle Podcasterin Joanne kennen. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Liebesbeziehung, was Noahs sicheres und gewohntes Leben auf den Kopf stellt.Der Film spielt im New York City des Jahres 1965 und handelt von einer jungen Tänzerin, die ein Zimmer bei einem älteren Ehepaar mietet.Im Herzen von Chuska, New Mexico, stehen die Chuska Warriors, ein Highschool-Basketballteam mit einem reichen indianischen Erbe, vor ihrer bisher größten Herausforderung. Nachdem sie ihren Starspieler verloren haben, muss der Rest des Teams mehr denn je zusammenhalten, um ihren Traum vom Gewinn der Staatsmeisterschaft zu verwirklichen. Dies ist mehr als nur ein Sport, es ist eine Reise der Widerstandsfähigkeit und Einheit, eine wahre Geschichte des Kampfes, die tief in der Kultur der amerikanischen Ureinwohner verwurzelt ist.