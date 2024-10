«American Pickers»: Frank Fritz ist tot

US-Fernsehen

Der Charakterdarsteller ist im Alter von nur 60 Jahren verstorben.

Am Montag, den 30. September 2024, ist der Moderator der Sendung «American Pickers» im Alter von 60 Jahren verstorben. Dies gab sein Freund und Co-Moderator Mike Wolfe in den sozialen Medien bekannt. Die beiden waren zehn Jahre lang und in hunderten Episoden gemeinsam in der Dauersendung des History Channels zu sehen.„Mit gebrochenem Herzen teile ich euch allen mit, dass Frank letzte Nacht gestorben ist“, schrieb Wolfe in einem Nachruf auf Instagram. “Ich kannte Frank mehr als die Hälfte meines Lebens und was ihr im Fernsehen gesehen habt, war immer das, was ich gesehen habe: ein Träumer, der ebenso sensibel wie witzig war. Frank war vor und hinter der Kamera derselbe und hatte die Fähigkeit, die Herzen so vieler Menschen zu erreichen, indem er einfach er selbst war."Wer hätte gedacht, dass wir eines Tages zusammen im Cockpit eines weißen Lieferwagens sitzen würden, vor Millionen von Menschen, die sich für unsere Abenteuer interessieren? “Vor der Show sind wir gemeinsam zu Orten aufgebrochen, von denen wir nicht wussten, dass sie existieren, ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben, sondern nur mit der gemeinsamen Leidenschaft, etwas Interessantes und Historisches zu entdecken“.