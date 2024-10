Horst Lichter übernimmt an Weihnachten

TV-News

Das ZDF präsentiert an Heilig Abend einen «Weihnachtsabend» mit Horst Lichter und der «Bares für Rares»-Familie. Die Trödelshow ist auch in der Vorweihnachtszeit in der Primetime zu sehen.

Carmen Nebel im Weihnachtsprogramm des ZDF gehört der Vergangenheit an, nachdem der Mainzer Sender den Vertrag mit der Fernsehmoderatorin Ende 2023 nicht verlängert hatte. Nun teilte das ZDF mit, wer stattdessen am 24. Dezember über den Sender geht: Horst Lichter. Dieser präsentiert an Heilig Abend um 20:15 Uhr einenmit der «Bares für Rares»-Familie.Das ZDF verspricht: „Es wird gelacht, in Erinnerungen geschwelgt und über Weihnachten geplaudert. Weihnachtsmusik sorgt für die passende Stimmung, und die unterhaltsame Runde lässt die Höhepunkte aus dem «Bares für Rares»-Jahr Revue passieren.“ Die Trödelshow spielt auch wieder in der Vorweihnachtszeit eine Rolle in der ZDF-Primetime, denn für den 18. Dezember ist eine Weihnachtsausgabe geplant, die im festlich dekorierten Schloss Drachenburg produziert wird. Horst Lichter begrüßt Moderator Hugo Egon Balder als prominenten Gast.Und auch zum neuen Jahr ist der berühmte Schnauzbart-Träger mit der runden Brille im Zweiten zu sehen. Zum Jahreswechsel begibt sich Lichter wieder per Motorrad sowie mit dem Fahrrad, dem Boot und dem Auto auf eine. Zu sehen ist die neue Ausgabe am 1. Januar um 18:00 Uhr. Dieses Mal erkundet er die spanische Insel Mallorca, wo er die kulinarischen Spezialitäten und das Brauchtum der Insel kennenlernt. Die Route führt ihn von Palma über Andratx, Valldemossa und Soller nach Cap de Formentor. Auf der Insel trifft er Esther Schweins und Astrid Prinzessin zu Stolberg-Wernigerode, die beide schon seit vielen Jahren dort leben, sowie Musiker Sasha, der auf Mallorca geheiratet hat.