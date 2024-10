Starke VOX-Löwen können Jubiläums-Niveau nicht halten

Quotennews

Nach grandiosen 14,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fiel die Gründershow etwas zurück.

Zehn Jahre ist die VOX-Gründershownun schon auf Sendung, was in der vergangenen Woche mit einer feierlichen Jubiläumsfolge bejubelt wurde. Jubeln durften die Senderverantwortlichen auch einen Tag später beim Blick auf die Quoten, denn die Ausgabe sorgte für neue Staffelbestwerte. Mit 0,62 Millionen 14- bis 49-Jährigen pulverisierte man die bisherige Bestleistung aus Folge zwei, die für 0,50 Millionen sorgte. Der Marktanteil stieg auf 14,1 Prozent, nachdem man zuvor in den einstelligen Quoten-Bereich gefallen war.Eine Woche nach dem Jubiläum waren die Werte erneut hoch, wenngleich nicht so stark wie zur Geburtstagsfolge. Die fünfte Sendung der laufenden Runde spülte 0,56 Millionen werberelevante Zuschauer zu VOX . In der klassischen Zielgruppe durfte man sich über 11,6 Prozent freuen. Insgesamt verlor man ebenfalls ein wenig an Schlagkraft, der Verlust blieb aber überschaubar. 1,33 Millionen schalteten diesmal ein, vor acht Tagen wurden 1,39 Millionen gemessen. Der Marktanteil fiel von 6,4 auf 5,7 Prozent.Im Anschluss standen Smudo und Jörn Menge für das Kurzformatvor der Kamera. In zwei Minuten referierten sie zum Thema „Erhalt der Demokratie“. Um 22:54 Uhr wurden 0,79 Millionen Zuschauer registriert, die für 5,3 Prozent standen. In der Zielgruppe halbierte sich das Publikum im Vergleich zum Vorlauf, der Marktanteil belief sich auf 8,8 Prozent. Eine zwei Jahre alte Folge von, mit Australien-Auswanderin Franziska Rubin und Mexiko-Immigrantin Romina Simula, wollten bis Mitternacht noch 0,48 Millionen Zuschauer sehen, darunter 0,15 Millionen jüngere. Die Marktanteile beliefen sich auf 4,1 respektive 6,3 Prozent.