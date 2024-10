Primetime-Check

Wie viele Zuschauer sahen den ZDF-Krimi mit Thelma Buabeng und Artjom Gilz? Konnte «Die Höhle der Löwen» auch nach der Jubiläumsfolge überzeugen?

Am Montagabend war Maria Furtwängler zur besten Sendezeit auf Spurensuche. Sie präsentierte 2,31 Millionen Zuschauern die Doku, mit der Das Erste 9,0 Prozent Marktanteil einstrich. Louis Klamroth begrüßte im Anschluss den stellv. FDP-Bundesvorsitzenden Johannes Vogel.steigerte die Sehbeteiligung ab 21:00 Uhr auf 2,59 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil auf 10,7 Prozent stieg. Beim Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die blaue Eins Marktanteile von 8,4 und 8,3 Prozent Marktanteil. Jessy Wellmer sorgte mit denfür 2,64 Millionen Interessierte, die Nachrichtensendung stand für 14,9 Prozent bei allen sowie 10,6 Prozent bei den Jüngeren.Die höchste Reichweite des Tages generierte der ZDF-Krimivon Lars Becker, den 5,91 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Die Marktanteile wurden auf 23,3 respektive 7,4 Prozent beziffert. Vomließen sich 3,94 Millionen informieren, während der Spielfilmab 22:15 Uhr 1,35 Millionen Zuschauer unterhielt. Auf dem Gesamtmarkt sicherte sich der Mainzer Sender 17,3 und 9,1 Prozent, während bei den unter 50-Jährigen 8,4 und 8,8 Prozent angezeigt wurden.Bei RTL ging die 20.-Staffel vor 3,47 Millionen Sehern los. In der Zielgruppe war die Dating-Show mit 15,8 Prozent erfolgreich.undmarkierten mit 1,98 und 1,48 Millionen Zuschauern ab drei Jahren noch 11,4 und 6,8 Prozent in der Zielgruppe. Bei VOX gingweiter. Nach der Jubiläumsfolge, die grandiose Werte (1,39 Mio. / 14,1% 14-49J.) beschert hatte, waren diesmal 1,33 Millionen dabei. Bei den Umworbenen kam der Sender mit der roten Kugel auf 11,6 Prozent. RTLZWEI präsentierte die dritte und letzte-Sendung, die mit einem neuerlichen Zuschauerrückgang daherkam. Es schalteten nur 0,31 Millionen Menschen ein, der Marktanteil beim jungen Publikum blieb mit 2,6 Prozent konstant schwach.ProSieben trat mit zwei neuen-Folgen auf der Stelle und verzeichnet 0,66 und 0,60 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich erneut auf 7,8 sowie 7,2 Prozent. Zwei alte Episoden erreichten hingegen nur 0,60 und 0,51 Millionen sowie 7,2 und 5,8 Prozent.unterhielten ab 22:00 Uhr 0,32 und 0,27 Millionen Zuschauer, die Marktanteile der beiden Erstausstrahlungen beliefen sich auf 4,4 und 3,8 Prozent. Sat.1 fragte. Die „irrwitzige Verbrauchershow“ ließen sich 0,63 Millionen Zuschauer nicht entgehen,sahen im Anschluss 0,42 Millionen. In der Zielgruppe erreichte der Bällchensender 4,1 und 3,9 Prozent. Derweil spülte0,60 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins. Der Spielfilm brachte 5,5 Prozent Marktanteil ein.