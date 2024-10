ABC Signature wird Teil von 20th Television

Wirtschaft

Außerdem legen ABC und Hulu die Comedy- und Drama-Abteilungen zusammen.

Obwohl Disney sein Geld mit Film- und Fernsehproduktionen verdient, werden weitere Studios zusammengelegt. Bereits nach der Fusion von 21st Century Fox und Disney wurden kleinere Labels geschlossen, nun wird ABC Signature Teil von 20th Television. Neuer Chef wird Karey Burke. Simran Sethi wird zur Chefin von Hulu Originals und ABC Entertainment befördert, die Comedy- und Drama-Abteilungen werden zusammengelegt.Jordan Helman, der zum Executive Vice President of Drama für Hulu Originals und ABC Entertainment befördert wurde, wird ebenfalls für das Drama-Geschäft verantwortlich sein. Er wird Sethi unterstellt sein. Derzeit ist Helman bei Hulu für den Bereich Scripted Content zuständig. Im Zuge der Umstrukturierung wird Erin Wehrenberg, Leiterin der Comedy-Abteilung von ABC, das Unternehmen verlassen.„Wir freuen uns sehr, dass diese außergewöhnliche Gruppe von Führungskräften ein All-Star-Team leiten wird, dessen kollektives Engagement für kreative Risikobereitschaft und die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Inhalten unser Unternehmen auch in Zukunft vorantreiben wird“, sagte Eric Schrier, Präsident der Disney Television Studios & Business Operations, Disney General Entertainment, in einer Mitteilung an die Mitarbeiter, die unten eingesehen werden kann.