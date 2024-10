Sat.1 plant neue Quiz-Show zum Thema Recht

TV-News

Die Produktionsfirma Fandango arbeitet derzeit an einer neuen Quiz-Show. Dies geht aus einem Aufruf hervor, mit dem das Kölner Unternehmen das Publikum animieren möchte Fragen einzuschicken. Konkret soll sich das noch namenlose Format um das Thema „Recht“ drehen, als Beispiele nannte man: „Ist Haarspray im Handgepäck erlaubt? Darf man einen Baum im Park einpflanzen? Droht mir eine Strafe, wenn ich nackt Auto fahre?“ Nach der ersten schriftlichen Einreichung der Fragen werden kurze Videos produziert, die in der Show gezeigt werden. Pro Sendung schaffen es jeweils drei Fragen in die Show und eine der drei Fragen erhält am Ende der Sendung einen Gewinn in Höhe von 500 Euro.Beauftragt wurde Fandango vom Privatsender Sat.1 , wo die Sendung laufen soll. Allerdings machte der Sender noch keine Angaben darüber, wann die Show debütieren soll. Auch wer durch die Sendung führen und wer die Fragen beantworten wird, ist nicht bekannt.Für Sat.1 ist es ein weiterer Versuch eine Quiz-Show mit Zuschauerfragen zu starten, nachdemaufgrund von Luke Mockridges Verfehlungen kurzfristig aus dem Programm genommen worden war. Das unveröffentlichte Format wurde von Constantin Entertainment produziert und sollte am späten Donnerstagabend ausgestrahlt werden. Dieser Sendeplatz würde sich auf für das neue Recht-Quiz eignen, denn Sat.1 zeigt immer donnerstags verschiedene Quiz- und Game-Showformate. Ab der kommenden Woche kehrt «Das 1% Quiz» zurück.