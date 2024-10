«Sommerhaus» schlägt Raabs Show

Quotennews

Es war ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Promi-Paaren und Stefan Raabs «Du gewinnst hier nicht die Million».

Seit knapp drei Wochen ist die Showam Mittwoch bei RTL+ auf Sendung. RTL-Content-Chefin Inga Leschek gab kürzlich bekannt, dass die Premierenfolge mehr als eineinhalb Millionen Mal beim Streamingdienst RTL+ abgerufen wurde. Nicht ganz so rosig sieht es bei den Programmmarken von RTL aus. Die neue Raab-Show erreichte netto 0,79 Millionen Zuschauer. Dabei kann es sich sowohl um Zuschauer handeln, die die Sendung nur fünf Minuten gesehen haben, als auch um Zuschauer, die die gesamte Sendung gesehen haben.Vor der neuen Raab-Show, deren dritte Folge am Mittwoch ausgestrahlt wird, platzierte sichmit 0,80 Millionen Zuschauern. Platz drei ging an die Reality-Showmit 0,60 Millionen Zuschauern. Damit dürfte die gute Laune bei RTL etwas gedämpft sein, schließlich schnitt der im linearen Fernsehen strauchelnde «Sommer» besser ab.In einer Woche wird sich zudem zeigen, ob die RTL+-Abonnenten Stefan Raab die Treue schwören. Schließlich laufen Auftaktfolgen in der Regel immer etwas besser. Sechs Millionen Zuschauer sahen den Showkampf zwischen Regina Halmich und Stefan Raab.