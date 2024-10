«Scream 7» kommt im Februar 2026 in die Kinos

Kino-News

Mit Neve Campbell soll die Reihe wieder zum Erfolg geführt werden.

«Dawson’s Creek»-Schöpfer Kevin Williamson hat auch die «Scream»-Reihe ins Leben gerufen. Nun verkündete Hauptdarstellerin Neve Campbell in den sozialen Medien, dassam 27. Februar 2027 in den Vereinigten Staaten von Amerika in die Kinos kommen wird. Im Vorfeld gab es Streitigkeiten zwischen den Beteiligten über die Gage und den Inhalt.Paramount Pictures wird den von Spyglass Media produzierten Film vertreiben. Nach einer Flaute nach dem Erscheinen von «Scream 4» im Jahr 2011 wurde das Franchise mit «Scream» (2022) und «Scream VI» (2023) unter der Regie von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett erfolgreich wiederbelebt.«Scream» ist ein amerikanisches Mord-Mystery- und Meta-Slasher-Franchise, das sechs Filme (und einen siebten in Entwicklung), eine Fernsehserie, Merchandising-Artikel und Spiele umfasst. Die ersten vier Filme wurden von Wes Craven inszeniert. Die Serie wurde von Kevin Williamson geschaffen, der die ersten beiden und den vierten Film geschrieben hat und auch beim siebten Film wieder Regie führen wird.