Neues «9-1-1»-Spin-Off in Arbeit

US-Fernsehen

Ryan Murphy erklärt, warum «Lone Star» eingestellt wurde.

Nach fünf Staffeln geht das Kapitelzu Ende. Murphy, Tim Minear und Brad Falchuck schufen die Serie «9-1-1», die zunächst bei 20th Television lief, dann aber zu ABC wechselte. Zuletzt waren die Verantwortlichen bei FOX unruhig geworden, weil der Disney-Konzern fragwürdige Entscheidungen traf. So werden vier Folgen der Simpsons exklusiv auf Disney+ ausgestrahlt.Serienschöpfer Ryan Murphy äußerte sich nun gegenüber „Variety“: „Tim Minear und ich arbeiten an einem neuen Spin-off, das wir gerade schreiben und hoffentlich nächsten Herbst auf Sendung bringen können. Leider lieben wir alle «Lone Star», aber die Finanzierung hat einfach nicht geklappt. Es ist ein Disney-Format, das auf einem Fox-Sender lief, und es hat einfach nie funktioniert. Und wir hatten eine lange Laufzeit.Und weiter: „Jetzt starten wir eine neue Show in einer neuen Stadt, die ich nicht nennen darf, aber es macht Spaß. Und «9-1-1» wechselte zu ABC und wurde plötzlich, glaube ich, die größte Show am Donnerstagabend. Sie haben offensichtlich Appetit darauf, also werden wir ihnen eine weitere geben, die ich wirklich liebe".