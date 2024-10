CNN.com wird kostenpflichtig

Vermischtes

Der Dienst führt eine geringe Abo-Gebühr ein.

Nachdem der Nachrichtensender vor einigen Jahren den Streaming-Dienst CNN+ startete, der nur wenige Tage überlebte, versucht er nun mit einem weiteren Angebot zu punkten. Seit Dienstag ist CNN.com kostenpflichtig, wenn man zu einer Gruppe aktiver Nutzer gehört. Die Bezahlschranke soll das umfangreiche Angebot abrunden.„Wir hoffen, dass dies unsere ersten, sehr frühen Schritte sind, um ein Direct-to-Consumer-Geschäft aufzubauen“, sagte Alex MacCallum, Executive Vice President of Digital Products and Services bei CNN Worldwide, in einem Interview. „Wir wollen, dass dies ein sehr robuster Geschäftsbereich wird, der unsere Affiliate- und Werbeeinnahmen ergänzt“. Der Dienst kostet 3,99 Dollar pro Monat und 29,99 Dollar pro Jahr.„Wir haben dieses riesige Publikum, mehr als 150 Millionen jeden Monat, und Millionen und Abermillionen von Menschen schauen sich CNN.com mehrmals pro Woche an, wenn nicht sogar mehrmals am Tag“, so „Variety“. "Die Idee ist, ein bestehendes Produkt zu nehmen und ihm einen Mehrwert zu geben.