«Die Rosenheim-Cops» starten stark in die neue Staffel

Quotennews

Im Anschluss kam die Dokumentation über 75 Jahre Deutschland auf passable Werte.

Am Dienstag fiel «hallo deutschland» aus, stattdessen setzte das ZDF auf. Seit fast 40 Jahren suchen Ermittler der Polizei Hannover nach Antworten im Fall Ulla Lilienthal. Die 45-minütige Reportage erreichte 2,01 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und fuhr 17,1 Prozent Marktanteil ein. Unter den Zuschauern waren nur 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährige, die zu 5,2 Prozent Marktanteil führten.Der Startschuss für 24 neue-Folgen erfolgte um 19.25 Uhr. „Jubiläum in Rosenheim“ hieß die Geschichte, in der in einem Reitklub der Hufschmied Hannes tot aufgefunden wurde. Die Ermittlungen sahen 3,54 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, es wurden nur 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige entdeckt. Die Reihe holte 16,2 Prozent bei allen sowie miese 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Die «Terra X History»-Dokumentationinformierte 2,05 Millionen Menschen ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 8,7 Prozent. Bei den jungen Menschen kam die Sendung auf 0,29 Millionen sowie 6,2 Prozent. Im Anschluss an das «heute journal» lief die Dokumentation, die auf 2,28 Millionen Zuschauer kam. Der Marktanteil belief sich auf 15,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,33 Millionen abgebildet, der Marktanteil betrug 11,1 Prozent. Schließlich kammit den Gästen CDU-Politiker Jens Spahn, Journalistin Ulrike Herrmann, Nahostexperte Christoph Ehrhardt, Islamwissenschaftler Guido Steinberg ZDF-Korrespondent Dominik Lessmeister, ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen noch auf 1,28 Millionen Zuschauer und 15,6 Prozent. Beim jungen Publikum waren 0,14 Millionen anwesend, der Marktanteil belief sich auf 8,3 Prozent.