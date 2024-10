MDR präsentiert Doku über Ost-West-Klischees der Gen Z

TV-News

Die MDR-Doku-Serie «Generation Grenzenlos?» beleuchtet Ost-West-Klischees aus der Perspektive junger Erwachsener der Generation Z. In der ARD Mediathek ist eine dreiteilige Doku-Serie erschienen, der MDR zeigt eine einstündige Fassung.

In diesem Jahr feiert der Mauerfall seinen 35. Jahrestages. Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit hat der MDR die dreiteilige Doku-Serieproduziert, die bereits in der ARD Mediathek verfügbar ist und am 3. Oktober als einstündige Fassung im MDR Fernsehen um 17:50 Uhr ausgestrahlt wird. Die Serie untersucht die Ost-West-Klischees aus der Perspektive der Generation Z, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurde und die deutsche Teilung nur aus Erzählungen und Geschichtsbüchern kennt.Im Mittelpunkt der Doku stehen sieben junge Erwachsene im Alter von 21 bis 28 Jahren, die Einblicke in ihr Leben und ihre Denkweisen geben. Sie thematisieren Familie, Identität, wirtschaftliche und politische Aspekte. Während die Profifußballerin Lea auf die Einkommensunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland aufmerksam macht, äußert sich die politisch engagierte Katharina zu ihrem Wunsch nach Veränderung in der Gesellschaft.Die Doku-Serie bietet zum einen Reportagen über die verschiedenen Alltage der Protagonisten und zum anderen regt sie Diskussionen über Klischees an. Die Dokumentationsserie ist eine Produktion von Hoferichter & Jacobs im Auftrag von MDR Sachsen-Anhalt. Begleitend gibt es eine Podcast-Reihe in der ARD Audiothek, die weitere Perspektiven der Generation Z zeigen soll.