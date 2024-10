Quotencheck

Mittelmäßig begonnen und stark abgebaut – «The Tribute» war kein Hit im Sat.1-Sommerprogramm.

Für Matthias Opdenhövel stand das bisherige Jahr unter dem Motto „Zurück zu den Wurzeln“, schließlich gewann er bereits 2007 den Deutschen Fernsehpreis für seine Moderation von «Schlag den Raab». Zur Nachfolge-Show «Schlag den Star» kehrte er im Sommer zurück, nachdem ProSieben Elton vor die Tür gesetzt hatte. Außerdem präsentierte Opdenhövel sein einstiges VOX-Format «Hast du Töne?» als Primetime-Show für Sat.1 . Neben der Bundesliga-Übertragung blieb aber auch noch Zeit für Experimente. So moderierte er unter anderem auch das Quiz «The Floor» sowie zuletzt die musikalische ShowIn fünf Folgen suchten Sängerin Yvonne Catterfeld, ESC-Ikone Conchita Wurst und Bertram Engel, langjähriger Schlagzeuger von Udo Lindenberg und Peter Maffay, die beste Coverband Deutschlands. Es gab Kopien der Beatles, Amy Winehouse, Sting, Bon Jovi oder Robbie Williams. Los ging die Produktion der Seven.One-Tochter Cheerio Entertainment am 16. August. Den Auftakt verfolgten am Freitagabend 0,86 Millionen Zuschauer, womit man auf mittelmäßige 4,1 Prozent Marktanteil kam. Dabei gab es zwei Probleme: Der Höhepunkt war mit den allenfalls soliden Zahlen bereits erreicht. Und im Vergleich zur Vorabendserie «Die Landarztpraxis» hatte man klar das Nachsehen. So auch in der Zielgruppe, wo [[The Tribute nicht über 6,6 Prozent hinauskam (0,29 Mio. 14-49J.). Vor den Nachrichten waren noch 10,5 Prozent gemessen worden.Die zweite Folge, die nach dem Bundesliga-Auftakt erst am 30. August zu sehen war, fiel auf 0,66 Millionen Zuschauer zurück, der Marktanteil sank auf schwache 3,2 Prozent. In der Zielgruppe rutschte man ebenfalls unter den Senderschnitt, mit 0,23 Millionen werberelevanten Sehern reichte es für 5,7 Prozent. Diese Werte bestätigte sich sieben Tage später, allerdings waren die Gesamtreichweiten weiter rückläufig. Am 6. September sahen die rund zweistündige Sendung nur noch 0,58 Millionen Menschen, was den Marktanteil auf das Staffeltief von 2,7 Prozent drückte.Die Sehbeteiligung belief sich Mitte September auf 0,65 Millionen Zuschauer, der Marktanteil blieb mit 2,9 Prozent aber weiterhin diesseits der 3-Prozent-Hürde. In der Zielgruppe standen mit 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen nur noch 4,2 Prozent zu Buche. Auch das Finale wusste nicht zu überzeugen. Am vorvergangenen Freitag, 20. September, waren ebenfalls nur 0,18 Millionen junge Zuschauer dabei, der Marktanteil wurde diesmal auf 4,4 Prozent beziffert. Auf dem Gesamtmarkt erntete Sat.1 0,61 Millionen Zuschauer und 2,8 Prozent.Anders als «The Floor» wurde der zweite Opdenhövel-Neustart zum Flop. Im Schnitt schalteten «The Tribute» nur 0,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Der Marktanteil betrug im Schnitt 3,2 Prozent und bewegte sich damit klar unter dem Sat.1-Schnitt. Auch in der Zielgruppe lief es mit 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 5,3 Prozent unterdurchschnittlich. Die Musik-Show qualifiziert sich so nicht für eine Fortsetzung.