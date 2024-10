«Lost Boys & Fairies» kommt über arte nach Deutschland

International

Das Drama wurde auch in viele andere Länder verkauft, wie die Produktionsfirma mitteilte.

All3Media hat bekannt gegeben, dass das glitzernde, bewegende und bahnbrechende Dramavon BritBox in den USA und Kanada erworben wurde. Das Drama, das die universellen Themen Familie, Liebe und Erziehung aus der Perspektive der Adoption durch Schwule beleuchtet, wurde von Daf James geschrieben und ist der erste Titel aus dem First-Look-Deal von All3Media International mit Duck Soup.In Europa wurden auch Verträge mit dem renommierten öffentlich-rechtlichen Sender ARTE unterzeichnet, der das Drama in Frankreich und Deutschland ausstrahlen wird, und der Premium-SVOD-Anbieter Filmin hat eine Erstverwertungslizenz für Spanien erworben. Die Serie wurde Anfang des Jahres bei Stan (Australien), Rialto (Neuseeland), NPO (Niederlande), SVT (Schweden) und YES (Israel) gestartet. «Lost Boys & Fairies» lief Anfang des Jahres bei BBC One.Maartje Horchner, EVP Content bei All3Media International, kommentierte: „Diese Geschichte ist ein ergreifendes, herzzerreißendes Drama über Familie, Liebe und Selbstakzeptanz und verdient es, von einem Publikum zur Hauptsendezeit gesehen zu werden. Deshalb freuen wir uns, dass sie zu so erstklassigen Partnern auf der ganzen Welt gelangt.“Rebekah Wray-Rogers, ausführende Produzentin und Mitbegründerin von Duck Soup Films, sagte: „Wir freuen uns, dass unsere wunderschöne Show ihren Weg in die Haushalte auf der ganzen Welt findet und es dem Publikum überall ermöglicht, Dafs Juwel von einer Geschichte zu genießen.“Die Serie, in der der in Cardiff geborene Schauspieler Sion Daniel Young und der Bühnen- und Filmstar Fra Fee in den Hauptrollen als Gabriel bzw. Andy zu sehen sind, wird von Elizabeth Berrington und der mit dem Olivier Award ausgezeichneten Sharon D. Clarke, die die Hauptrolle in All3Media Internationals neuem Detektivdrama Ellis spielen wird, mitgespielt.