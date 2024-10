«Murdered at First Sight» geht in die USA

US-Fernsehen

Sphere Abacus hat sich die Rechte an der dritten Staffel gesichert.

Sphere Abacus (SA) hat Vorverkäufe für eine dritte Staffel vonan das Streaming-Netzwerk FilmRise in den USA und an Channel 5 in Großbritannien für die Auslieferung im zweiten Quartal 2025 vereinbart. Diese Krimiserie wird von einem der führenden Spezialisten für True-Crime-Dokumentationen im Vereinigten Königreich, Woodcut Media, produziert. Sphere Abacus besitzt die weltweiten Vertriebsrechte (außerhalb des Vereinigten Königreichs) für alle drei Staffeln.«Murdered at First Sight» enthüllt zutiefst schockierende Berichte über Menschen, die von jemandem ermordet wurden, den sie nie getroffen hatten. Die dritte Staffel wird von Steve Jones und Koulla Anastasi von Woodcut als ausführende Produzenten produziert, während Madeline Chiari als Serienproduzentin fungiert.Jonathan Ford, Geschäftsführer von Sphere Abacus, kommentiert: „True-Crime-Programme sind nach wie vor weltweit beliebt, da das Publikum weiterhin eine starke Faszination und Neugier für die unzähligen verstörenden Geschichten hat, die diese faktenbasierten Serien erzählen können. Die hervorragende Produktion von Woodcut Media, die außergewöhnlich gut gemacht ist, enttäuscht nicht.“Madeline Chiari, Serienproduzentin, fügte hinzu: “Wenn wir von zufälligen Morden hören, die von völlig Fremden begangen wurden, die ihr Opfer nie kannten, wirft das so viele Fragen auf. Wie hat der Tag des Opfers begonnen und welcher „Schiebetür“-Moment hat dazu geführt, dass der Mörder sie für den Mord ausgewählt hat? In dieser Serie haben wir einige der am schwersten aufzuklärenden und herzzerreißendsten Fälle ausgewählt, um den Opfern und ihren Familien endlich eine Stimme zu geben, während wir versuchen zu verstehen, warum und wie diese Art von Verbrechen geschieht und wie sie eingedämmt werden kann.“