Primetime-Check

Mit Fahndung und Notfallmedizin gab es zwei spannende aber zugleich eben auch schwere gesellschaftsrelevante Themen zu sehen – Comedy, Backen und Gesangstrash boten leichtere Kost.

Die Oberhand behielt in diesem Gefüge gewohnter Weise die Fernsehfahndung, welche im Zweiten Deutschen Fernsehen insgesamt 4,14 Millionen zum Einschalten bewegen konnte. Daraus ergab sich ein guter Marktanteil von 18,0 Prozent. Gut auch die Resonanz beim jüngeren Publikum, denn 15,5 Prozent (0,70 Millionen) wurden von ihnen gemessen. Anschließend informierte dasnoch 3,32 Millionen und erfreuliche 16,1 Prozent der Älteren sowie solide 0,49 Millionen und 11,6 Prozent der Jüngeren. Die Champions League-Zusammenfassungen zeitigten ab 23.00 Uhr schließlich nur noch durchwachsene Zahlen von 11,8 sowie 8,1 Prozent in den Zuschauergruppen - viele dürften die Bayern-Partie folglich bereits im Pay-TV verfolgt haben, die wahrscheinlich auch XY ein paar Zuschauende gekostet hat.Im Ersten Deutschen Fernsehen wurde ein Drama gezeigt. Dabei handelt es sich um den Film, der in Erstausstrahlung lief. Die Einschaltimpulse hielten sich dennoch relativ in Grenzen, welche sich auf 10,4 Prozent gesamt und 5,7 Prozent bei den 14-49-Jährigen beliefen. Von der Reichweite her, kamen 2,40 Millionen zusammen. Bei den Jüngeren klar davor lag somitbei RTL, das mit 10,3 Prozent (0,45 Millionen) den zweiten Platz hinteraber nicht auf überzeugende Weise ergattern konnte.zog im Gegenzug den Kürzeren und fiel wieder auf eine mäßige Performance zurück: 9,9 Prozent bei 0,44 Millionen sind verhältnismäßige Trübe Zahlen.Jedenfalls lag ProSieben damit nur knapp vor Sat.1, woin dieser Woche auf solide 9,7 Prozent kam - 0,41 Millionen Interessenten aus der wichtigen Zielgruppe versammelten sich um Torten, Plätzchen und Co. Am Gesamtmarkt fuhr die Challenge in Relation zum Senderschnitt akzeptable 6,8 Prozent (1,46 Millionen) ein. Akzeptable Werte lagen auch bei VOX vor, wo sichmit 7,0 Prozent und 0,31 Millionen Einschaltenden zurückmeldete, die jedoch klar hinter Sat.1 anzusiedeln waren. Auch bei den älteren Leuten sah es mit 3,7 Prozent (0,83 Millionen) ein Stück schlechter aus.Bei RTLZWEI stellte sich die Frage, ob dieunddie soliden Resultate der Vorwoche wiederholen können, sich gar noch weiter steigern oder eben zurückfallen. Der Blick auf die Daten verrät, dass letzteres eintraf - durchwachsene 4,0 und ganz schlechte 2,9 Prozent sicherten sich die beiden Familien-Dokusoaps jeweils nur. Zahlen, die sich aus 0,18 und 0,13 Millionen Werberelevanten speisten. Kabel Eins versuchte mit dem Thrilleraus 2002 dagegenzuhalten, was mit 0,23 Millionen zu 5,5 Prozent immerhin halbwegs funktionierte.