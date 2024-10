Nachgelassen: Pufpaff wieder einstellig

Quotennews

Der Komiker konnte die erfreuliche Range der letzten Wochen nicht ganz halten.

Vor einigen Wochen sah es so aus, als ob Sebastian Pufpaff mitin ein kleines Quotenloch fallen würde – sowohl die reguläre Ausgabe vor der XXL-Variante, als auch die XXL-Show am Samstag-Abend selbst, enttäuschten mit Zahlen um sieben und acht Prozent in der Zielgruppe. Inzwischen hat sich die Light-Late-Night aber wieder deutlich gefangen und sich auf ein erfreuliches Niveau zwischen 12 und 13 Prozent zurückgekämpft.In dieser Verfassung präsentierte sich der Entertainer in dieser Woche nicht, denn ein Quotenwert von mäßigen 9,9 Prozent, welcher aus 0,44 Millionen 14-49-Jährigen erfolgte, bedeutet einen Rückfall in die Einstelligkeit. Derart gelang es, trotz eines ebenfalls schwächelnden DSDS, nicht, den zweiten Rang vor der Castingshow zu verteidigen. Das Gesamtpublikum hatte wie immer weniger Gefallen an der jünger ausgerichteten Comedy, bei dem nur 3,4 Prozent (0,79 Millionen) zu holen waren.Der weitere Verlauf der Primetime brachte ProSieben aber nicht mehr zum Schmunzeln:blieb mit lediglich 0,27 Millionen Interessenten und 6,3 Prozent Anteil ein Sorgenkind. Währendim Anschluss gleichfalls durchwachsene 7,1 und 6,1 Prozent einfuhr, ging es ab 23.26 Uhr mitdann komplett den Bach runter. Bloß ganz grausige 2,5 und 2,1 Prozent aus der Zielgruppe konnten sie generieren – maximal 0,07 Millionen aus der jüngeren Altersschicht blieben dran.