Jasin Challah wird vom Schlagerstar zum Geisterjäger

TV-News

Für ZDFneo entsteht derzeit die achtteilige Comedy-Serie «Rembetis – Die Geisterjäger», die von einer Imbissbude betreibenden Familie handelt, an der das Schicksal der gesamten Menschheit hängt. Challah spielt die Hauptrolle und lieferte Idee und Drehbuch.

Nach der Serie «Andere Eltern» sowie dem geplanten ZDF-Film steht Jasin Challah derzeit wieder für den Mainzer Sender vor der Kamera. Diesmal spielt er in der ZDFneo-Comedy-Serie(Arbeitstitel) nicht nur die Hauptrolle, sondern gab die Idee zur Reihe und ist auch als Headautor gelistet. Folgende Geschichte hat er gemeinsam mit Adrian Draschoff, Benedikt Schmitz und Laura Solbach verfasst: Ein Unfall, der unzählige Dämonen und Geister freisetzt, zwingt die Familie Rembetis dazu, sich vom Grillspieß ihrer Gyrosbude ab- und ihrer Tradition als Geisterjäger zuzuwenden.Besonders hart trifft es den abtrünnigen Sohn Paris (Jasin Challah), der den Mief der Kleinstadt und der heimischen Imbissbude schon vor langer Zeit hinter sich gelassen hat, um Schlagerstar zu werden. Wohl oder übel muss er aber mit seinem Bruder Hektor (Samy Challah) und seinem Vater Marcos (Pavlos Kourtidis) zusammenarbeiten. Denn nur so hat die Familie eine Chance mit der Kraft ihrer Musik das Böse wieder in den Hades zu verbannen und die Welt zu retten. Zum Glück ist seine Zwillingsschwester Alitheia (Fevronia Topalidou) an seiner Seite und ein echtes Mastermind, während seine Nichte Hekate (Sofia Koliofotos) Traditionen genauso in Frage stellt wie Paris selbst.Die Dreharbeiten für die acht Folgen dauern noch bis 14. November an. Regie führt Sophie Averkamp. «Rembetis – Die Geisterjäger» wird produziert von eitelsonnenschein, als Produzenten sind Lutz Heineking jr., Marco Gilles und Danny Fischer an Bord, als Producerin fungiert Jenny Lorenz. Die Redaktion im ZDF hat Sarah Flasch, Carina Bernd übernimmt die Koordination für ZDFneo.