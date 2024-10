«Sugar» bekommt eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Die Serie mit dem ungewöhnlichen Plottwist bekommt weitere Episoden spendiert.

Apple TV+ gab bekannt, dass die Dramaserieum eine zweite Staffel verlängert wurde. Der Oscar-nominierte Colin Farrell wird zurückkehren und seine Rolle als Detective John Sugar erneut übernehmen. „Es war unglaublich aufregend zu sehen, wie das Publikum auf der ganzen Welt «Sugar» angenommen hat, und wir freuen uns sehr, für eine zweite Staffel zurückzukehren“, sagten die ausführenden Produzenten Audrey Chon und Simon Kinberg. “Wir sind unseren Partnern bei Apple für ihre Unterstützung, unserem Showrunner Sam Catlin, dem brillanten Colin Farrell und natürlich unseren Zuschauern sehr dankbar. Wir können es kaum erwarten, John Sugar wieder an den Fall heranzulassen.“„Seit der Premiere ist das Publikum von den Mysterien und Wendungen von «Sugar» gefesselt, mit einer unglaublichen Leistung von Colin Farrell im Mittelpunkt“, sagte Matt Cherniss, Programmleiter von Apple TV+ . “Colin, Simon Kinberg, Audrey Chon und das gesamte Team hinter dieser Serie haben auf brillante Weise Genres miteinander vermischt, um eine fesselnde, unumgängliche Serie zu schaffen, die die Zuschauer im Ungewissen lässt, und wir können es kaum erwarten zu sehen, wo sich Detective John Sugar in der zweiten Staffel befindet.“«Sugar», in der Hauptrolle gespielt und als ausführender Produzent tätig von Farrell, ist eine zeitgenössische, einzigartige Interpretation eines der beliebtesten und bedeutendsten Genres in der Literatur-, Film- und Fernsehgeschichte: der Privatdetektivgeschichte. Nach den Ereignissen der ersten Staffel wird Sugar in der zweiten Staffel wieder in Los Angeles sein und sich mit dem Fall einer weiteren vermissten Person befassen, während er weiterhin nach Antworten im Zusammenhang mit seiner vermissten Schwester sucht."Während die ersten zwei Episoden noch eine kluge Geschichte um einen Vermisstenfall sind, entwickelt sich das Format mehr und mehr zu einem Drama. Die Familie Siegel hat scheinbar zahlreichen Leichen im Keller, die nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen. Das führt auch dazu, dass die Geschichte einen überproportionalen Anteil in der Erzählung einnimmt", kommentierte Quotenmeter