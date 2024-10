Paramount arbeitet an einer Realverfilmung von «Rugrats»

Kino-News

In dieser Produktion sollen die Babys mit Hilfe der CGI-Technik erscheinen.

Paramount Pictures arbeitet an einer Neuverfilmung von, der Spielfilm soll ein Realfilm mit animierten Babys werden. Tommy Pickles und seine Freunde Chuckie Finster, Phil und Lil DeVille werden in dem Film, der in der realen Welt à la Sonic the Hedgehog spielt, animiert sein. Das Projekt befindet sich noch im Anfangsstadium, Details sind noch nicht bekannt.«Saturday Night Live»-Chefautor Streeter Seidell schreibt zusammen mit Mikey Day das Drehbuch, «Pitch Perfect»-Regisseur Karen Rosenfelt wird es verfilmen. Karen Rosenfelt und die Schöpfer der Originalserie, Arlene Klasky und Gábor Csupó, gehören zu den Produzenten.«Rugrats» ist eine amerikanische Zeichentrickserie, die von Arlene Klasky, Gábor Csupó und Paul Germain für Nickelodeon entwickelt wurde. Im Mittelpunkt der Serie steht eine Gruppe von Kleinkindern, vor allem Tommy, Chuckie, Phil und Lil, und ihr Alltag, der in der Regel aus Lebenserfahrungen besteht, die in der Fantasie der Hauptfiguren zu viel größeren Abenteuern werden.