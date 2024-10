Wiederholung von «How I Met Your Father» angekündigt

TV-News

ProSieben zeigt immer samstags zwei Folgen der Hulu-Serie, die nach zwei Staffeln eingestellt worden war.

Derzeit setzt ProSieben am Samstagnachmittag auf die Joyn-Reality. Da das Rennen von Marokko bis nach Deutschland aber am 12. Oktober endet, holt der Unterföhringer Sender am 19. Oktober die Sitcomin Doppelfolgen auf dem 16:45-Uhr-Slot zurück. ProSieben beginnt die Serie mit der ersten Staffel, die zehn Folgen umfasst. Der Spin-off von «How I Met Your Mother» ist ähnlich wie die Mutter-Serie aufgebaut, nur dass nicht Ted Mosby (Josh Radnor) die Geschichte erzählt, sondern Sophie Tompkins, die von Hillary Duff sowie Kim Cattrall verkörpert wird.In der nahen Zukunft erzählt Sophie (Cattrall) ihrem Sohn die Geschichte, wie sie seinen Vater kennengelernt hat. In der Gegenwart sind Sophie (Duff) und ihre Freunde derweil dabei herauszufinden, wer sie eigentlich sind, was sie vom Leben erwarten und wie man im Zeitalter von Tinder und Co. die große Liebe finden kann.In den USA lief die «How I Met Your Father» beim Streamingdienst Hulu, der der Serie nach zwei Staffeln den Stecker zog. Auch hierzulande konnte der Ableger nie an die Mutter-Serie heranreichen. Die erste Staffel holte in der ProSieben-Primetime im Schnitt nur 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die 20-teilige zweite Staffel brach in diesem Frühjahr auf vier Prozent ein.