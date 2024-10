ProSieben befasst sich mit dem Phänomen Daily-Talk

TV-News

Ende Oktober hat der Privatsender eine Dokumentation angekündigt, die sich mit den „schamlosen, schrägen und durchgeknallten“ Talkshows der 90er-Jahre auseinandersetzt.

Als Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am 21. April 24 Stunden lang das Programm von ProSieben übernehmen durften, präsentierten sie Livestrecken gepaart mit einem Potpourri verschiedener Zusammenschnitte. Teil dieses Potpourris war am Morgen auch der, in dem die beiden 90er-Talkshows fanden. Dieses Genre greift ProSieben nun in einer neuen Dokumentation auf, die am 22. Oktober zwischen 20:15 und 22:50 Uhr gesendet wird.Ingeht es um die „schamlosen Sendungen“, die mit „schrägen Themen, durchgeknallten Gästen und ohne Tabus daherkamen. In der zweieinhalbstündigen Reportage soll erörtert werden, warum die Talkshows so beliebt waren, welche Bedeutung sie für Publikum und Gesellschaft hatten und was die Schattenseiten Waren. Zu Wort kommen die Talkshow-Moderatoren Arabella Kiesbauer, Britt Hagedorn und Andreas Türck sowie die Talk-Dauergäste Myriam „Miss Arabella" Hoff und Chris Kappelmann. Zudem sind weitere „Talk-Experten“ angekündigt. Im Anschluss meldet sich wie gewohntDerweil kehrt am Sonntagabend der ProSieben-Blockbuster zurück. Nach dem Staffelfinale von «Wer stiehlt mir die Show?» am 13. Oktober präsentiert der Unterföhringer Sender die Free-TV-Premiere des Marvel-Films, der bei Disney+ hinter der Bezahlschranke abrufbar ist. Darin spielt Simu Liu die titelgebende Hauptrolle als herausragender Kampfsportler, der sich durch nahezu übermenschliche Ausdauer, Beweglichkeit und Reflexe auszeichnet. Er hat seinem Vater, dem Oberhaupt der kriminellen Organisation Ten Rings, den Rücken gekehrt und genießt ein unbeschwertes Leben in den USA. Eines Tages jedoch tauchen die Dämonen der Vergangenheit wieder auf und führen ihn nach China.