Charter-Kunden bekommen Peacock gratis

Wirtschaft

Der Kabelnetzbetreiber setzt seine Vereinbarung mit NBCUniversal fort. Gewinner sind die Abonnenten.

NBCUniversal und Charter Communications haben eine umfassende Vereinbarung zur Verbreitung von Inhalten bekannt gegeben, die die sich schnell verändernde Videolandschaft weiter transformiert, indem sie den Streaming-Dienst Peacock von NBCUniversal für Videokunden von Spectrum TV Select hinzufügt. Durch diesen für beide Seiten vorteilhaften Mehrjahresvertrag wird Charter weiterhin das gesamte Portfolio von NBCUniversal an Rundfunk-, Unterhaltungs-, hispanischen, Nachrichten- und Sportkanälen übertragen und gleichzeitig seine branchenführende Strategie der Aufnahme von Streaming-Apps in das Kabelpaket vorantreiben, indem es den Spectrum TV Select-Kunden in den kommenden Monaten den werbefinanzierten Peacock ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stellt.Durch die im vergangenen Jahr abgeschlossenen Programmvereinbarungen wird Charter den Kunden von Spectrum TV Select bald einen Einzelhandelswert von bis zu 65 US-Dollar pro Monat für das direkte Streaming an den Verbraucher bieten, einschließlich Peacock, Disney+ , ESPN+, Paramount+, AMC+, BET+, ViX, Max und Discovery+. „Diese Erweiterung unserer strategischen Beziehung mit Charter stellt sicher, dass Spectrum-Videokunden weiterhin Zugang zum führenden Medienportfolio haben, unabhängig davon, ob sie es auf dem traditionellen Fernseher ansehen oder auf Peacock streamen möchten“, sagte Matt Bond, Vorsitzender der Abteilung Content Distribution bei NBCUniversal. “Wir haben auch unser Hauptziel erreicht, nämlich einen Deal abzuschließen, der den Wert unserer linearen Programme und die Investitionen, die wir in die Entwicklung von Premium-Inhalten getätigt haben, anerkennt und die Verbreitung von Peacock auf mehr Verbraucher ausdehnt. Wir freuen uns, mit Charter zusammenzuarbeiten, um diese Ziele zum Nutzen unserer Zuschauer zu erreichen.“„Mit der Verlängerung unserer langjährigen Partnerschaft mit NBCUniversal haben wir nun Verträge mit allen großen Programmierern abgeschlossen, um unseren Kunden mehr Flexibilität und einen höheren Mehrwert zu bieten, indem wir DTC-Streaming-Apps ohne zusätzliche Kosten in ihren Spectrum-TV-Dienst aufnehmen“, sagte Tom Montemagno, Executive Vice President, Programming Acquisition, Charter Communications, das die Marke Spectrum betreibt. „Mit Blick auf das Jahr 2025 planen wir, diese kundenorientierte Philosophie auszuweiten und einen noch größeren Mehrwert und eine noch größere Auswahl zu bieten, um den aktuellen Sehgewohnheiten der Kunden besser gerecht zu werden, unter anderem durch hybride lineare DTC-Beziehungen, DTC-Streaming für reine Internet-Abonnenten und kleinere Videopakete mit DTC-Add-ons. Wir schätzen die Bereitschaft von NBCUniversal, sich mit uns zum Nutzen unserer Video- und Breitbandkunden zusammenzuschließen.“