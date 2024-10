«Off Campus» landet bei Amazon

US-Fernsehen

Die «The Flight Attendant»-Macherin wird als Showrunnern an dem Projekt mitarbeiten.

Amazon Prime Video baut seinen Videobereich weiter aus und hat die Verfilmung der Bücher von Elle Kennedyin Auftrag gegeben. Die erste Staffel basiert auf dem Buch „The Deal“, das vor knapp zehn Jahren das Licht der Welt erblickte. Hinter dem Projekt steht die Produzentin von «The Flight Attendant», die als Showrunnerin fungiert.Nach Angaben von Prime Video handelt es sich bei «Off Campus» um ein romantisches Drama, das auf der Bestseller-Buchreihe basiert und an einem College spielt. Sie handelt von der unwahrscheinlichen Romanze zwischen einer ironischen Musikstudentin, die Eishockey hasst, und dem Star der Briar University. Die Serie zeigt das Elite-Eishockeyteam und die Frauen in ihrem Leben, wie sie sich mit Liebe, Herzschmerz und Selbstfindung auseinandersetzen - und dabei tiefe Freundschaften und dauerhafte Bindungen knüpfen, während sie die Komplexität des Erwachsenwerdens meistern“.„Elle Kennedys beliebte Serie «Off Campus» hat ein großes Publikum erreicht, indem sie nachvollziehbare Themen von der Selbstfindung bis hin zur Kraft der Bindung behandelte“, sagte Vernon Sanders, Leiter der Fernsehabteilung von Amazon MGM Studios. "Mit Louisa Levy als Hauptdarstellerin und Temple Hill, Leanna und Neal werden sich unsere weltweiten Prime-Video-Kunden wieder in diese Geschichte verlieben.