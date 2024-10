ZDF nimmt zweimal die «Nächste Ausfahrt Glück»

TV-News

Ende Oktober verspricht der Mainzer Sender in zwei neuen Filmen wieder emotionale Wendungen und großes Drama.

Am 20. und 27. Oktober 2024 um 20:15 Uhr strahlt der TV-Sender ZDF zwei neue Folgen der erfolgreichen Herzkino- Reiheaus. Die Hauptdarsteller sind Valerie Niehaus und Dirk Borchardt, die erneut die Rolle des Liebespaars übernehmen.Die neuen Episoden garantieren emotionale Tiefe und spannende Wendungen, die das Leben der Charaktere noch weiter verkomplizieren. In der siebten Folge, „Übers Ziel hinaus“, die von Georg Weber geschrieben wurde, stehen familiäre Konflikte und die Suche nach einem Neuanfang im Mittelpunkt. In der achten Folge, „Endlich Ich“, verfasst von Carolin Hecht, liegt der Fokus auf den Schwierigkeiten, die man oft auf dem Weg zu einem erfüllten Leben bewältigen muss.Die Regie führte Peter Stauch, die Drehbücher stammen von Georg Weber (Folge 7) und Carolin Hecht (Folge 8). Die Hauptrollen spielen Valerie Niehaus und Dirk Borchardt, unterstützt von Ernst Stötzner, Max Hopp und Susanna Simon. Produziert wurde die Serie von der Ziegler Film GmbH, als Produzentin zeichnet Tanja Ziegler verantwortlich, während Nils Dünker als ausführender Produzent fungierte.