ZDF beleuchtet Aldis Versprechen von Regionalität

TV-News

Bereits im April 2024 beschäftigte sich die Reihe mit einem ähnlichen Thema.

Mit mauen Quoten lief im April eine Dokumentation über einen Schuh aus Meeresplastik im ZDF . 0,83 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten am Sonntag um 15.45 Uhr ein, bei den jungen Menschen wurden gar nur 0,08 Millionen gemessen. Dennoch geht die Reihe mitweiter, die Farah M’haimdat produziert hat.Die Dokumentation läuft am Sonntag, den 3. November, um 15.45 Uhr. Regionale Lebensmittel sind der neue Trend im Supermarkt. Auch ALDI verspricht mit großen Kampagnen "Bestes aus der Region". Doch hält der Discounter, was er verspricht? Der Kauf regionaler Produkte erzeugt beim Verbraucher ein wohliges Gefühl: gesunde Lebensmittel von glücklichen Bauern. Wie sieht das mit der Regionalität bei ALDI konkret aus? Diese Frage treibt "Greenwashed?"-Reporter Andreas Stamm vom Feld bis in die Filiale.Ab 18.30 Uhr schaut Jasmina Neudecker in «Terra Xplore» auf. Essen ist eines unserer wichtigsten Alltagsrituale. Aber gemeinsames Essen kann eine riesige Herausforderung sein. Jasmina Neudecker lernt Carla kennen, die sich künstlich ernähren muss. Ist es gesünder, gemeinsam zu essen? Und was fehlt uns, wenn der Austausch am Esstisch plötzlich wegfällt? Biologin Jasmina Neudecker will wissen, was den Unterschied von alleine essen und in Gemeinschaft mit uns macht. Welche Rolle spielt der soziale Aspekt?