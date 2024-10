Neue «First 48»-Episoden

TV-News

Gleich 29 Geschichten hat der Fernsehsender RTL Crime parat.

Ab Donnerstag, den 7. November 2024, um 20.15 Uhr sowie um 21.00 Uhr setzt RTL Crime die True-Crime-Reihefort. Die erste Episode hört auf den Namen „Der Tod klopft drei Mal“: Der Tod klopft an die Tür eines Pärchens in Tulsa, und ein Mann wird vor den Augen seiner Verlobten ermordet. Der allseits beliebte Khiry Rowe findet den Tod, als er seine Freunde vor der Raserei eines Amokläufers beschützt.Im Anschluss läuft die Geschichte „Straßenkämpfe“, die in Mobile in eine Schießerei umschlägt. In deren Folge bleibt ein Mann tot in einem Vorgarten liegen. In Tulsa hat der Tod eines 16-jähriges Mädchens, das aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen wird, mit einer Fehde zu tun.wird ab 21.45 Uhr wiederholt. Helen Baileys Ehemann war gerade verstorben, als sie Ian Stewart kennenlernte, der ein Jahr zuvor ebenfalls einen geliebten Menschen verloren hatte. Die beiden verlieben sich und planen ihre Hochzeit. Als die Autorin spurlos verschwindet, gerät ihr Verlobter in den Verdacht, nicht nur einen, sondern zwei Morde begangen zu haben.