Miniserie «Tsunami» rollt an

National Geographic blickt auf das Unheil von Weihnachten 2004 zurück.

Beim Pay-TV-Sender National Geographic läuft ab Mittwoch, den 27. November, um 20.15 Uhr die vierteilige Serie. Bereits am 25. November 2024 wird die Serie beim Streamingdienst Disney+ veröffentlicht. Die Serie, die unter der Regie von Emmy-Gewinner und dem für den BAFTA nominierten Daniel Bogado entstanden ist, rekonstruiert den Verlauf des Tsunamis, der 2004 vom Indischen Ozean ausgehend Hunderttausenden in Indonesien, Thailand, Sri Lanka und Indien das Leben kostete, anhand von Archivmaterial sowie bislang unveröffentlichter Aufnahmen. Zudem kommen Augenzeugen zu Wort, die eindrücklich ihre Erlebnisse schildern.Dazu zählen Einheimische und Touristen, die an diesem verhängnisvollen Zweiten Weihnachtstag um ihr Überleben gekämpft haben. Aber auch hochrangige Regierungsbeamte, die in kurzer Zeit wichtige Entscheidungen treffen mussten, kommen zu Wort. Darüber hinaus werden Wissenschaftler vor die damals vielleicht schwierigste Aufgabe gestellt: den weiteren Verlauf der tödlichen Welle vorherzusagen.Durch diese verschiedenen Perspektiven, packende Originalaufnahmen und hochspannende Hintergrundinformationen entsteht eine ergreifende Katastrophen-Dokumentation, die das TV-Publikum die ganze Dramatik der Ereignisse noch einmal miterleben lässt.