Zweite «Rapa»-Staffel läuft an

TV-News

Sat.1 Emotions wiederholt derzeit noch die erste Runde.

Die spanische Fernsehseriegeht beim Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions weiter. Derzeit ist am Montagabend die Wiederholung der ersten Runde zu sehen. Ab Montag, den 14. Oktober 2024, wird die zweite Runde, die aus sechs Episoden besteht, in Doppelfolgen ausgestrahlt. Das Drehbuch übernahmen Fran Araújo und Pepe Coira, Rafa Montesinos führte Regie.Der galizische Lehrer Tomás wird Zeuge des brutalen Mordes an der Bürgermeisterin seines Heimatortes und beschließt, das Verbrechen auf eigene Faust aufzuklären. Bei seinen privaten Untersuchungen kommt er der Polizistin Maite in die Quere. Für sie ist der Mordfall berufliche Routine – für Tomás ein Abenteuer wie aus einem Buch.Tomás' Gesundheitszustand hat sich zum Beginn der zweiten Staffel dramatisch verschlechtert. Nur allzu gern würde er einen neuen Mordfall lösen und sich dadurch wieder lebendig fühlen. Doch keines der Verbrechen in Ferrol, wo er zusammen mit Maite lebt, scheint ihm interessant genug. Maite dagegen hat keine Zeit zum Grübeln: Sie soll am Militärhafen das mysteriöse Verschwinden einer ranghohen Soldatin namens Palmira Sineiro aufklären.