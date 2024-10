«Inside Batman» startet

TV-News

ProSieben Maxx blickt ab Mitte Oktober auf den Superhelden ohne Superkräfte.

Ab Donnerstag, den 17. Oktober 2024, strahlt ProSieben Maxx die Vice-Reportageaus. Die Doku-Reihe von Nacelle Company stammt von Brian Volk-Weiss. Die Figur des Batman wurde bereits 1939 erschaffen. In den 60er-Jahren huscht der dunkle Ritter zum ersten Mal über die Fernsehbildschirme und ist seitdem nicht mehr aus der Popkultur wegzudenken.Die Dokumentationsreihe beleuchtet die Entstehung der Filmreihen, die seit den 80er Jahren produziert werden. In exklusiven Interviews berichten Darsteller und Crew-Mitglieder von ihren Erlebnissen am Set und geben Einblicke hinter die Kulissen.Los geht es mit der Folge „Die Wiederauferstehung“. Der Plot: In den späten 70er Jahren erlangen Michael Uslin und Benjamin Melniker die Filmrechte für Batman. Doch die Suche nach einem Studio, das die Figur des dunklen Ritters ernsthaft in Szene setzen kann, gestaltet sich als schwierig. Schließlich nimmt sich Warner Brothers des Projekts an und engagiert den damals jungen und unerfahrenen Regisseur Tim Burton, der seine Vision 1989 auf die große Leinwand bringt.