Wo ist Maxims Geld?

Soap-Check

Ständig bringt Maxim tolle Geräte mit in die Wohngemeinschaft. Nun fragte sich Karla, wie die teuren Gerätschaften finanziert werden.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo, Mi - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo, Mi - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo, Mi - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Für alle Fälle Familie»

«Die Spreewaldklinik» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Amelie schlägt Jorik vor, den „Askanier-Park“ zusammen zu übernehmen - als gleichberechtigte Partner. Jorik zögert noch: Soll er seinen sicheren Job wirklich kündigen? Doch nach einem stressigen Tag im Hotel beschließt er, mit Amelie den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.Als Vincent ein kleines Fest für Anas erfolgreiche OP organisieren will, freut sie sich. Sie lehnt jedoch Vincents Vorschlag, im Blauen Salon zu feiern, ab, weil sie Philipp nicht quälen will. In Vincent meldet sich die altbekannte Eifersucht.Severin muss zugeben, dass ihm Katharinas Idee, einen Bio-Bauernhof zu kaufen, gefällt. Doch wie machen die beiden Monika klar, dass sie mit diesem Gedanken spielen? Theresa fällt zufällig Lisas Beichtzettel in die Hände, in der sie gesteht, Theresas Kugelschreiber stibitzt zu haben. Bekommt die Brunnerin ihren Stift zurück?David ist zurück in der Schillerallee und will unbedingt Zeit mit seinem Sohn verbringen. Doch das gestaltet sich schwierig... Ute hilft Patrizia, ihre Beerdigung vorzubereiten. Während die Freundinnen das Heitere im Tod suchen, löst die Planung bei Benedikt andere Gefühle aus... Cecilia will den Kampf um Margots Bulli nicht so einfach aufgeben, doch ihr Kontrahent legt sich ebenfalls richtig ins Zeug und es fliegen die Funken...Justus findet die bewusstlose Charlie und droht sich mit seiner Sorge vor Jenny zu verraten.Imani will mit Kilian die Vermarktung ihrer Nährlösung vorantreiben, als sie eine überraschende Nachricht ereilt... Lucie will Yannick mit ihrer Wut konfrontieren, als dieser ihr zuvorkommt und sie ihren Ausbruch bereut.Alicia und Paul bekommen die Chance, ihren jeweiligen Online-Schwarm bei einem Reveal-Event live zu treffen. Nicht ahnend, dass sie eine Überraschung erleben werden, sagen sie zu... Jessica ist froh, als sie aus der Quarantäne entlassen wird und endlich zu Philip kann. Doch die beiden werden von Kate unterbrochen, die sich ihnen mit ihrem Kummer anvertraut. Und das bleibt nicht ihr letztes Problem...Frisch getrennt zieht Jule mit Sohn Theo zurück zu ihrer Mutter Inga an die Mosel. Dort erfüllt sie sich ihren lang ersehnten Lebenstraum: Jule wird Familienrichterin am Amtsgericht "Sonnstein". Doch der Start in das neue Leben ist aufregender als ihr lieb ist. Bereits am ersten Tag verdreht ihr Jungendfreund Marco den Kopf. Zudem trifft sie noch vor ihrer ersten Verhandlung auf Anwalt Chris Hartmann und verbringt mit ihm einen romantischen Abend, der nicht ohne Folgen bleibt ...Nachdem Leas ihr berufliches Trauma hinter sich gelassen hat, beendet Frau Dr. Berg ihre Probezeit und holt sie aus der Beurlaubung zurück. Für Lea beginnt ein neues Kapitel. Endlich kann sie unbeschwert tun, was sie liebt: Menschen helfen und dabei ihrer Tochter Nico nah sein. Für Doreen zerbricht die Hoffnung, dass sie Lea endlich wieder los ist. Radu misstraut Nicos Freund Johnny. Doch er kann seine Ahnung nicht begründen.Karlas Skepsis wächst, als Maxim plötzlich mit einer neuen Kaffeemaschine für das Loft auftaucht. Das Teil war sicher sauteuer und Karla will es auf keinen Fall annehmen. Außerdem fragt sie sich, woher der Typ die ganze Kohle hat. Bei Cleo stößt sie mit ihren Bedenken mal wieder auf taube Ohren. Schlimmer noch, Karla beschleicht das Gefühl, dass Cleo ernsthaft Gefühle für Maxim entwickelt. Auch Janni macht sich große Sorgen – und sie sind sich einig, dass sie handfeste Beweise brauchen, um Cleo zu überzeugen…