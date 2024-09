AXN White schnappt sich siebte «Murdoch Mysteries»-Staffel

TV-News

Ab Ende November zeigt der Pay-TV-Sender immer montags eine neue Folge.

Der Pay-TV-Sender AXN White hat für den Herbst ein Programm-Highlight angekündigt. Ab dem 25. November zeigt man immer montags um 20:15 Uhr die deutschsprachige Premiere der siebten-Staffel. Im Anschluss stehen die insgesamt 18 Episoden in den AXN WHITE Mediatheken auf Abruf bereit. Die titelgebende Hauptrolle des Detective William Murdoch spielt einmal mehr Yannick Bisson.Er bekommt es mit einer Reihe außergewöhnlicher Fälle zu tun, die seinen unerhörten Einfallsreichtum und Scharfsinn erfordern. Wegen eines Mordes an Bord einer luxuriösen Kreuzfahrtyacht muss Murdoch in einem Netz aus Intrigen den Schuldigen fassen, bevor das Schiff den Hafen der Gerechtigkeit für immer verlässt. Logik und Legende kollidieren, als der Detective das Geheimnis um die angeblichen Angriffe eines Seeungeheuers lüften soll. Und im Schattenreich der Spionage lasten unklare Loyalitäten schwer auf Murdochs Kampf für das Gute. Dramatische Entwicklungen um eine Verschwörung, die Dr. Ogdens Leben in Gefahr bringt, zwingen Murdoch schließlich in einen Wettlauf gegen die Zeit zwischen Gefühl und Verstand. Wird seine unerschütterliche Integrität ihn durch diese Turbulenzen tragen, oder werden unvorhergesehene Gegner seine Welt, wie er sie kennt, für immer auf den Kopf stellen?Die Serie basiert auf den „Detective Murdoch“-Romanen der Autorin Maureen Jennings und spielt im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie wurde von R.B. Carney, Cal Coons und Alexandra Zarowny entwickelt. Hinter «Murdoch Mysteries» steht die kanadische Produktionsfirma Shaftesbury Films.