Primetime-Check

Wie schlagkräftig war der Start von «The Piano» bei VOX? Punktete ProSieben mit seinem Notfallprogramm?

Das Erste schickteundauf Sendung, die zwei Serien schnappten sich 3,78 und 3,28 Millionen sowie 16,2 und 14,5 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum standen 8,9 sowie 7,7 Prozent auf der Uhr. Mitundwurden 2,42 sowie 2,24 Millionen gezählt, das führte zu 12,3 und 14,3 Prozent. Die zwei Informationsprogramme schnappten sich 5,5 und 8,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.undinformierten die ZDF-Zuschauer, doch nur 1,87 und 2,10 Millionen Menschen schalteten ein. Die Marktanteile wurden auf 8,0 sowie 9,2 Prozent beziffert, bei den jungen Zuschauenden waren 7,2 und 7,5 Prozent dabei. Mit demstieg das Interesse auf 3,46 Millionen sowie 17,2 Prozent. Bei den jungen Leuten fuhr man 12,8 Prozent Marktanteil ein.RTL setzte auf, das 1,23 Millionen Zuschauer holte und sich über 9,0 Prozent in der Zielgruppe freute.verbuchte im Anschluss noch 0,81 Millionen sowie 7,9 Prozent bei den Umworbenen. Bei VOX startetemit 0,96 Millionen Fernsehzuschauern und 4,3 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten wurden 0,39 Millionen erzielt, sodass man auf 8,8 Prozent Marktanteil kam.Nachdem «Die Superduper Show» nicht funktionierte, mussteauf Sendung gehen. 0,86 Millionen Menschen schalteten ein, fürblieben 0,23 Millionen dran. Die Abendunterhaltung sicherte sich erst 8,5 Prozent in der Zielgruppe, Klaas Heufer-Umlauf spielte noch 6,9 Prozent Marktanteil ein.brachte RTLZWEI 0,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, in der Zielgruppe sorgte die Sendung für 7,9 Prozent. Die Wiederholungerreichte noch 0,45 Millionen sowie 6,7 Prozent.bescherte Kabel Eins 0,80 Millionen Zuschauer und 7,2 Prozent in der Zielgruppe. Die-Wiederholung sorgte für 6,8 Prozent.Sat.1 strahlteundaus, die Serien holten 1,16 und 1,08 Millionen Zuschauer und generierten 5,0 und 5,9 Prozent bei den jungen Erwachsenen.undgenerierten im Anschluss noch 4,7 und 5,3 Prozent.