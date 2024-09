NDR verabschiedet sich wieder von der «Beatrice Egli Show»

TV-News

Im April übertrugen gleich drei ARD-Anstalten die Schlagershow mit Beatrice Egli. Ende Oktober läuft sie nur noch im MDR und SWR.

Am Reformationstag bzw. einen Tag vor Allerheiligen ist die nächste Ausgabe derangesetzt, die am 31. Oktober um 20:15 Uhr jeweils im SWR und MDR ausgestrahlt wird. Nicht mehr als übertragender Sender an Bord ist der NDR , der im April eine Folge gesendet hatte. Auch im Ersten wird «Die Beatrice Egli Show» nicht zu sehen sein, das ARD-Hauptprogramm hatte seit Jahreswechsel auf die Schlagershow verzichtet. Das Schweizer Fernsehen SRF sendet die neue Folge am 7. Dezember 2024, die nach der TV-Premiere auch in der ARD Mediathek abrufbar ist.Musikalische Gäste sind diesmal unter anderem Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Michelle, Bernhard Brink, der Schweizer Popsänger Baschi sowie „Tarzan – Das Musical“ aus Stuttgart mit Alexander Klaws. Peter Maffay, der mit seiner Band sein Live-Album vorstellt, ist in der Show gemeinsam mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer zu Gast. Balsmeyer wird ihr neues gemeinsames Kinder- und Familienmusical „Anouk“ vorstellen, das am 2. November Bühnenpremiere haben wird. Zudem bietet Beatrice Egli in ihrer Show bewusst jungen Nachwuchskünstlern eine Plattform. Mit dabei sind unter anderem die 16-jährige niederländische Sängerin Emma Kok, die sich musikalisch an der Seite von André Rieu einen Namen gemacht hat, der Schweizer Sänger und Musicaldarsteller Christian Gwerder und das Musik-Teenie-Trio MVX.„Lasst euch verzaubern von großartigen Stimmen und einzigartigen Menschen. Ich freue mich, auch in der neuen Ausgabe wieder so tollen Künstlerinnen und Künstlern meine Bühne schenken zu dürfen“, so Beatrice Egli über die sechste Ausgabe ihrer Show, die von SWR MDR , und SRF gemeinsam mit Kimmig Entertainment produziert wird. „Seid auch ihr mit dabei und lasst uns gemeinsam einen Abend unter Freunden verbringen.“ Die Show wird in Berlin-Adlershof aufgezeichnet.